Una sobreviviente del tiroteo de Parkland llama a Trump "Pedazo de m..." y lo invita a un cara a cara

Justo después de que el presidente norteamericano Donald Trump expresara sus condolencias a los familiares y víctimas de la matanza ocurrida en la Marjory Stoneman Douglas High School, de Parkland, Florida, una sobreviviente del tiroteo, una estudiante de apenas 16 años de edad, se mostró de manera muy enérgica y furiosa contra el magnate republicano.

La estudiante, identificada como @sarahchad_ en la red de Twitter, arremetió contra el presidente norteamericano, y le dijo que a ella no le interesaban sus condolencias, sino un control estricto sobre las armas.

Sin embargo, su lenguaje fue tan duro que se vio obligada posteriormente a borrar el post. En el mensaje original, que ya no se encuentra disponible en su perfil, podía leerse lo siguiente:

"Yo no quiero tus condolencias, pedazo de mierda, mis amigos y maestros recibieron disparos. Muchos de mis compañeros de aula están muertos. Haz algo, en vez de estar enviando plegarias. Las plegarias no arreglarán esto. Pero el control de armas sí podrá hacer que esto no vuelva a suceder".

Posteriormente a esto, "Sarah" se disculpó por su mensaje ofensivo y expresó:

"Con respecto al tuit que le envié al presidente Trump, me disculpo por las obscenidades proferidas y por los duros comentarios que hice. Espero que puedan comprender que soy una chica de apenas 16 años de edad que sufre la pérdida de sus amigos, maestros y colegas ayer. Estuve y aún estoy molesta. Me disculpo por mi comentario, pero no por mi enojo," expresó.

La joven más adelante le pidió un "cara a cara" a Donald Trump, en el cual propone discutir con él el tema del control de armas.

"Querido presidente Trump. Soy la chica de 16 años que le envió un tuit , expresándole que no necesitaba sus condolencias, y que quería control de armas, y que se hizo viral debido a eso. Escuché que usted va a venir a mi comunidad pronto, y me gustaría expresarle mis opiniones acerca de este tema del control de armas cara a cara."

No ha trascendido si Trump o alguno de sus asesores leyó el tuit enviado por Sarah y si se reunirán con ella, en un "cara a cara", o si al menos la invitarán a alguno de los actos públicos donde el presidente volverá a expresar sus condolencias a los familiares y las víctimas del tiroteo ocurrido en la Marjory Stoneman Douglas High School.