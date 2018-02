El mensaje de la Mai sobre las "mujeres reales"

Las mujeres “reales” no se cuelgan etiquetas, así piensa la hermosa modelo y ‘Pichy Girl’ cubana Jeniffer Carballo, conocida por sus más de 77 mil seguidores en Instagram como “La Mai”.

La joven, que acompaña desde hace un tiempo las divertidas producciones del dúo de humoristas cubanos Los Pichy Boy, mostró su exuberante cuerpo en un sensual body negro que acompañó con un pantalón satinado adornado con estampado de flores.

“Las mujeres reales no se etiquetan a sí mismas como "Dimes" (diez centavos, expresión en inglés para referirse a una persona muy atractiva), "Barbie" o "perra mala"”, escribió la modelo.

Para la también actriz y aficionada del fitness, colgarse una etiqueta no funciona pues “los hombres de verdad no llevan cambios sueltos, no juegan con muñecas, ni se casan con perros”, concluyó.

¿Qué crees? ¿Compartes su opinión?