La bailarina y YouTuber venezolana Maga Bracco, sí que sabe como aprovechar los fines de semana.

La joven, compartió un vídeo en su perfil de Instagram, con el que anima a todos sus seguidores a que aprovechen el sábado de la mejor manera y con energía.

Al ritmo del tema Azukita, del cantante puertorriqueño Daddy Yankee, la artista deleita a sus seguidores con sus mejores movimientos de cintura desde el salón de su casa.

"Un sábado de AZUKITA. Saturdays got me like...", escribió Magga.