Yomil y el Dany, el motivo por el que fue censurado el video de Buena Fe y Omara Portuondo

El video clip Música Vital, en el que participan la agrupación Buena Fe junto a la cantante Omara Portuondo , ha sido censurado en Cuba por “banal” y por contar con la colaboración del dúo de reguetoneros Yomil y en Dany.

“No dejan, no quieren, no permiten que (Yomil y el Dany) se transmitan por la televisión”, escribió en sus redes sociales el realizador cubano Orlando Cruzata, fundador y director del programa televisivo Lucas, que elabora semanalmente una lista de popularidad (Lucasnómetro) que contiene las canciones más pegadas en la Isla.

Al anunciar el Lucasnómetro de la pasada semana en Facebook, Cruzata fue enfrentado por el cantante Israel Rojas, voz líder de Buena Fe. “Pobrecita Música Vital fue aniquilada...no pasa nada. Adelante”, escribió.

Cuando un usuario preguntó las razones por las cuales el video fue retirado de la parrilla televisiva, Rojas alegó con presuntas respuestas emitidas por los funcionarios involucrados:

“La canción es ‘banal’, Omara estaba ‘desafinada’. El estribillo "patriotero" hirió los oídos de delicadas mariposas intelectuales a los que todo canto distinto a su visión le resulta falso”, señaló.

Además, agregó el músico, “Yomil y el Dany… Ohhh, blasfemia mayor”, ironizó. “Que, aunque dijeran que ‘como su barrio no hay dos’, sonaba a soez discurso. Y el Video...por Dios. Qué video tan ‘cheo’, que pone al mismo nivel a una montaña oriental con el malecón”, acotó el intérprete.

Cruzata, por su parte, le explicó que “nada es cierto al 100% y nada es falso al 100%”. “Son las circunstancias y los hombres que la llevan adelante en cualquier contexto”, indicó.

Según el realizador, lo que ocurre con Yomil y Dany, “debe ser un expediente X, o algo así”, bromeó. “Que no dejan, no quieren, no permiten que se trasmitan en la Tv. Personalmente le he dicho a ellos que se remitan al Ministerio de Cultura, Instituto de la Música, o quien sea y que le den el rostro de la censura hacia ellos”.

El cantante rebatió que el popular dúo se encuentra dentro de los catálogos oficiales del Mincult. “Yomil y el Dany pertenecen a la Empresa Ignacio Piñeiro . Son artistas evaluados y pertenecientes al catálogo del ICM. ¿Son legales para facturar, pero ilegales para cantarle a Cuba?”, se preguntó.

Facebook/ Orlando Cruzata

“En nuestro caso, y hablo con toda la propiedad del mundo, el video clip de Música Vital se nos informó que no debemos seguir poniéndolo por la presencia de Yomil y el Dany”, señaló Cruzata, quien dijo haber explicado a las autoridades de Cultura “que este es un clip de valores éticos y estéticos correspondientes con la política cultural del país”.

“Pero me respondieron que no es interés promover el dúo”, agregó. “Ante la presión y la disciplina que hay que guardar, tuvimos que dejar de ponerlo y sacarlo de nuestra lista. Y en cada fórum y espacio seguir indagando y dialogando, para que estas cosas no se repitan y se le explique a cada creador”, concluyó.