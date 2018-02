Kim Kardashian comparte una foto de Kanye West sonriendo y las redes enloquecen

Kim Kardashian lo ha vuelto a hacer. La celebrity ha compartido una fotografía en su perfil de Instagram que no ha hecho más que enloquecer a sus fans.

Con motivo del popular hashtag de recordatorio de las redes sociales TBT (Throwback Thursday), la socialité ha publicado un retrato de su esposo, el rapero estadounidense Kanye West.

En la instantánea, aparece el cantante sentado en un avión con la mayor de las sonrisas, un gesto muy poco común en el artista, que ha generado al instante millones de 'likes'.

"Throwback to that time I surprised Kanye with a trip to Japan for his birthday! He had to guess where we were going based on the snacks and magazines I had the plane stocked with! He was happy! / Retrocediendo a ese momento, ¡sorprendí a Kanye con un viaje a Japón para su cumpleaños! ¡Tenía que adivinar a dónde íbamos en función de los tentempiés y revistas con los que tenía el avión lleno! ¡Él estaba feliz!", escribió Kim.

¿Cómo lo prefieres, serio o sonriente?