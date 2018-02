Jennifer López es la mejor madrastra y estas tiernas fotos lo prueban

Desde que el exjugador de béisbol Alex Rodríguez y la cantante y actriz Jennifer López confirmaran públicamente su romance a principios del verano de 2017, se les ha visto juntos y cómplices en innumerables ocasiones, pero eso también incluye a la familia ampliada, es decir, en compañía de los hijos que la cantante tiene con Marc Anthony, y también con las dos niñas del expelotero, Natasha (13) y Ella (10).

Rodríguez ha declarado que su pareja incluso ha pasado a convertirse en un referente para sus hijas. En declaraciones al portal Entertainment Tonight dijo:

“Mis niñas adoran a Jennifer. Es un gran modelo a seguir para ellas y por eso no paran de decir que quieren hacer todo lo que hace Jennifer. Quieren cantar, quieren bailar, producir, dirigir. Mucha gente no sabe que, además, Jennifer es una gran atleta y una mujer de negocios sensacional. Así que me considero el padre más afortunado del mundo por la oportunidad que tengo de exponer a mis hijas a una persona tan brillante como Jennifer”.

De hecho la mayor de las niñas, Natasha siente gran admiración por su madrastra y a menudo se les puede ver juntas posando en varias fotos que luego son publicadas en las redes sociales.

(Fuente: Instagram/JLo)

También han compartido imágenes en cenas familiares.

(Fuente: Instagram/JLo)

Durante un partido de los Huracanes de Miami, Alex Rodriguez y Jennifer Lopez llevaron a Natasha para pasar un buen rato.

(Fuente: Instagram/JLo)

Con Natasha, que es una adolescente ya, la cantante comparte todos sus trucos de belleza y estilo.

(Fuente: Instagram/JLo)

En general, abundan las imágenes de diversión en familia, que evidencian claramente que no se trata de una pose sino de auténtico disfrute.

(Fuente: Instagram/JLo)

Sobran las fotos a través de las redes sociales, que evidencia que se lo pasan muy bien juntos todos.

Una publicación compartida de Jennifer Lopez (@jlo) el Ene 16, 2018 at 1:37 PST

Esa buena sintonía quedó patente hace unos meses en unas fotos en las que todos disfrutaban de una jornada de piscina y en la que también aparecían los hijos de Jennifer -Max y Emme (9), fruto de su matrimonio con Marc Anthony.

Las imágenes muestran que, efectivamente, Jennifer López se ha convertido en pocos meses, como explica el exdeportista Alex Rodríguez, en alguien especialmente cercano a sus hijas.