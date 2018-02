Maluma y su novia lucen muy enamorados en redes sociales

Por primera vez, el cantante colombiano Maluma ha compartido con sus seguidores de Instagram un vídeo en el que se le puede ver en un momento cariñoso con su pareja, la modelo Natalia Barulích, quien es de origen croata-cubano.

En las imágenes se le puede ver grabando con su teléfono mientras que su novia le da besos en la mejilla. En la escena también aparece una amiga de la pareja, que se presta para bromear a costa del instante.

Aunque la relación ya estaba confirmada por Maluma, esta es la primera vez que el cantante comparte un momento de intimidad con su novia en las “historias” de la mencionada red social.

Los dos se conocieron hace unos nueve meses, durante la filmación del vídeo del tema “Felices Los Cuatro”. El cantante y la modelo confirmaron su romance a la prensa cuando fueron sorprendidos en el pasado mes de enero mientras caminaban por las calles de Milán.

No ad for you

En una entrevista en el Programa al Rojo Vivo, de la cadena Telemundo, el colombiano declaró: "En este momento estamos saliendo, nos gusta lo que estamos viviendo. Me gusta su compañía, me apoya y me quiere, entonces es eso”. Y añadió: "Estoy como nunca me habían visto".

Efectivamente, hace unos meses Maluma llegó a publicar en redes sociales la necesidad urgente que tenía de encontrar una novia cuanto antes.

Natalia Barulích también aprovechó para presumir de romance en las redes, en su caso publicó una imagen con su novio y la acompañó con corazones.

Maluma y Natalia sellaron su amor con un tatuaje del símbolo del infinito en el dedo pulgar.