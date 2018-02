Giraldo Piloto culpa a empresas de Cuba de favorecer el reguetón

El percusionista cubano Giraldo Piloto, director de la orquesta Klimax, criticó este jueves la postura de las empresas culturales cubanas en los inicios del reguetón en la nación caribeña.

El músico, que prepara la nueva edición de la Fiesta del Tambor, dijo que a las orquestas de música popular les colocaban un grupo de reguetón en sus conciertos, el cual llegaba a cobrar mucho más que las propias agrupaciones populares.

“Nosotros teníamos giras nacionales y nos ubicaban un grupo de reguetón en el programa. Después el precio que les pagaban a esos grupos no guardaba relación con el importe que ganaba la orquesta de música popular”; dijo Piloto al diario oficialista Granma.

“Ellos tocaban tres temas como teloneros y ganaban más que una orquesta de música popular que trabajaba toda la noche. Después tenían mayor presupuesto para hacer video clips y promover subterráneamente su trabajo. Los productores comenzaron a descubrir que se podía ganar más con un par de muchachos que hacían un disco con música fácil en un día, porque ya tenían todos los backgrounds preconcebidos”.

Piloto, no obstante, señala que en la actualidad hay más cuidado por parte de los que cultivan ese género aunque dice, “hay muchos locos haciendo letras absurdas e irrelevantes”

“Ahí se mezclaron el mal gusto y el buen gusto y se desvirtuó la buena intención que pudo tener en principio el género. Actualmente hay más cuidado por parte de los que defienden ese estilo, pero también hay muchos locos escribiendo letras absurdas e irrelevantes”

El músico también se refirió al convenio que firmó la disquera oficial EGREM con la multinacional Sony y consideró que si resulta puede ser una puerta para el lanzamiento mundial de los músicos cubanos.

“Hasta que no vea en el mercado ese catálogo de música cubana, no estaré seguro de si funciona, pero si se logra sería lo mejor que le puede pasar a la música cubana. En este caso no me refiero precisamente a la Sony, pero históricamente las grandes transnacionales han tratado de silenciar a la música y a los músicos cubanos”.

En el presente grupos de reguetón como Gente de Zona y Jacob Forever han alcanzado fama mundial y son los que han dado a conocer una buena parte de la música cubana a nivel internacional.