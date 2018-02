Quincy Jones, orgulloso de Alfredo Rodríguez Jr

La leyenda de la música norteamericana, el compositor, arreglista y productor norteamericano, Quincy Jones, ha vuelto una vez más a elogiar el trabajo musical de su pupilo cubano, el joven pianista Alfredo Rodríguez.

A través de la red social de Facebook, Jones, ha dedicado unas sentidas palabras al talentoso joven, hijo de una leyenda de la cultura popular cubana: el cantante Alfredito Rodríguez.

En el post de Jones, éste relata cómo hace un tiempo atrás, cuando el joven apenas contaba con 19 años de edad, éste fue invitado a tocar a la casa del fundador del Festival de Jazz de Montreaux, Claude Nob, a una fiesta donde de casualidad se encontraba Jones presente.

De acuerdo con el testimonio de la leyenda de la música norteamericana, él sintió que había algo "absolutamente especial en Alfredo".

"Después de regresar a Los Ángeles, no podía dejar de pensar en su actuación y sabía que quería trabajar con él. Después de invitarlo a trabajar en los Estados Unidos, Alfredo solo había recibido permiso para viajar a Suiza para participar en una competencia porque representaba al país y era ilegal trabajar con él debido al embargo cubano", relata Jones en Facebook. Y continúa diciendo: "(...) Alfredo desertó un par de años después de tomar la difícil decisión de dejar a su familia y todo lo que tenía, con la esperanza de crear un futuro mejor para él y su música."

Jones relata además que "lo recogieron en el aeropuerto de los Ángeles". Traía "solo una maleta llena de partituras y la ropa en su espalda".

"Sé que he contado esta historia muchas veces, pero hoy es un día especial porque su nuevo álbum The Little Dream está ¡¡finalmente aquí!! Espero que este álbum sirva como un recordatorio de lo que eres capaz cuando crees en ti mismo y ¡pones el trabajo para respaldarlo! ¡Alfredo logró su sueño de convertirse en un pianista aclamado internacionalmente, pero no se detendrá pronto! ..."

Y expresó además: "No podría estar más orgulloso de haber producido este álbum contigo hermano. Un momento de círculo completo. Mereces cada gota de esto".

Las palabras de Jones motivaron desde La Habana una "directa" del propio Alfredito Jr., quien agradeció las palabras del excelentísimo productor de música norteamericano.