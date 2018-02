Lo que te puede suceder si envías un paquete a Cuba por Aerovaradero

Una cubana que envió un paquete a la Isla desde el extranjero ha denunciado que su “bulto” estuvo retenido en la compañía estatal Aerovaradero por cuatro meses, sin que le ofrecieran una explicación razonable al respecto.

Luisa González, natural de Centro Habana, expresó su preocupación en una carta al periódico Juventud Rebelde, donde afirmó que en la zona de recogida en Aerovaradero acudían personas que llevaban hasta un año a la espera para recibir sus paquetes.

Su envío, fue realizado sin acompañante a principios de octubre, desde Francia. “Cada vez que llamo o me persono en Atención al Cliente de dicha empresa me dicen que el bulto está ahí, pero que no lo tienen ubicado; por tanto, no está listo para despachar”, contó.

El 15 de enero último, luego de sufrir el tradicional ‘peloteo’ por varios departamentos de la institución, la mujer logró hablar con el Director General, quien la envió al Director de Carga. “Este apenas me atendió, porque dice que hay atraso y hay que esperar”, recuerda la lectora.

Según recoge la misiva, lo que más preocupa a Luisa es que ella debe viajar en este mes y no tiene a quién hacerle un poder notarial para recoger el paquete en su nombre; y en la entidad le comunican que, si sale del país sin redactar dicho poder, puede perder el derecho al paquete por abandono.

“Me asalta la curiosidad, porque cuando voy allí, lo mismo hablo con personas que solo llevan esperando días y tienen su turno para recoger el bulto (…), que con personas que llevan un año y todavía no tienen turno. Cuando pregunté en Atención al Cliente me dicen que eso puede suceder, que es normal...”, indicó.

¿Cuánto más deberá esperar para tocar nuevamente sus pertenencias? ¿De qué normalidad estamos hablando si un equipaje, luego de más de tres meses, aún no está ubicado?, se pregunta el referido medio.

Aerovaradero S.A. es una empresa estatal perteneciente a la Corporación de la Aviación Civil Cubana, y se especializa en la actividad de Carga Aérea Nacional e Internacional, como operadora de terminales de carga aérea y otros servicios conexos a la misma.

La misma fue creada en el año 1993 y tiene domicilio social en Carretera Wajay km 1½, Aeropuerto Internacional "José Martí"; en el capitalino Municipio Boyeros. Asimismo, tiene subsedes en La Habana, Varadero, Gerona, Camagüey, Holguín, Baracoa, Guantánamo y Santiago de Cuba.

Esta no es la primera queja que la prensa cubana hace pública. En enero pasado dos doctores cubanos que cumplían misión en el extranjero denunciaron que Aerovaradero ‘extravió’ parte de los paquetes que enviaron a la Isla meses antes de su regreso.