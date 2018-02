"Havana", de Camila Cabello, rompe otro récord de Billboard

Havana, de Camila Cabello con Young Thug, alcanzó el número 1 en la lista de éxitos Canciones de Pop para Adultos de Billboard del 3 de marzo, lo que la convierte en la primera canción de una mujer en los éxitos de Pop, Rhythmic & Adult Pop Songs desde 1996.

Como Havana encabezó anteriormente la lista de canciones pop durante siete semanas, comenzando el 7 de diciembre y Rhythmic Songs durante tres semanas, comenzando el 3 de enero, el hit es el primero de una artista femenina en coronar simultáneamente las tres categorías en 22 años, desde One Sweet Day de Mariah Carey y Boyz II Men, según informa Billboard.

Havana anteriormente encabezó el Hot 100 de todos los géneros, transmitido, airplay y basado en ventas, fechado el 27 de enero, la misma semana que su primer álbum como solista, Camila, debutó en el número 1 en el Billboard 200, rompiendo todo pronóstico de que su tema no tendría mucho éxito.

No ad for you

Además, esta es solo la novena canción en haber alcanzado el número 1 en las listas de éxitos de Pop Songs, Rhythmic Songs y Adult Pop Songs (durante los 22 años que las tres listas han coexistido):

One Sweet Day, Mariah Carey y Boyz II Men, 1995-96.

Livin' La Vida Loca, Ricky Martin, 1999.

Mirrors, Justin Timberlake, 2013.

Blurred Lines, Robin Thicke feat. T.I. + Pharrell, 2013.

Happy, Pharrell Williams, 2014.

All of me, John Legend, 2014.

Am I Wrong, Nico & Vinz, 2014.

Uptown Funk!, Mark Ronson feat. Bruno Mars, 2015.

Havana, Camila Cabello con Young Thug, 2017-18.

La lista de Pop Songs, que comenzó en 1992, mide el total de reproducciones semanales, según lo tabulado por Nielsen Music, entre su panel informativo de las principales 40 estaciones. Rhythmic Songs (también lanzado en 1992) refleja la salida al aire en estaciones rítmicas que abarcan del pop al R&B/hip-hop; mientras que Adult Pop Songs (comenzada en la revista Billboard en 1996) clasifica canciones en las principales 40 estaciones para adultos.