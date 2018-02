Una de estas películas será la mejor del año en la edición 90 de los Premios Óscar

La Academia de Hollywood anunció hace aproximadamente un mes sus candidaturas para la edición 90 de los Premios Óscar a celebrarse el próximo 4 de marzo.

Entre estas películas está la ganadora a la estatuilla más codiciada en la industria, la que entrega el Óscar a la Mejor Película.

LA FORMA DEL AGUA (The Shape of Water)

La gran favorita en la 90 edición de los Óscar, con otras 12 candidaturas. Su director, el mexicano Guillermo del Toro narra mágicamente una historia de amor entre una mujer muda y una extraña criatura marina.

LLÁMAME POR TU NOMBRE (Call Me By Your Name)

La nueva película del director italiano Luca Guadagnino nos cuenta la historia de Elio y Oliver, quienes se sumergen en un amor de verano que cambiará sus vidas.

EL INSTANTE MÁS OSCURO (The darkest hour)

El filme narra los primeros días como primer ministro de Winston Churchill y su gran papel en la historia.

DUNKERQUE

Filme bélico que se desarrolla en el escenario de la Segunda Guerra Mundial en Francia, Dunkerque, con el ejército aliado asediado por los alemanes y con una maniobra de evacuación de casi 400.000 soldados británicos.

DÉJAME SALIR (Get out)

El thriller psicológico desarrolla la historia de un joven afroamericano que es invitado a la mansión de su novia y descubre que dicha invitación se debe a un motivo muy siniestro.

LADY BIRD

Una chica de 17 años que se hace llamar "Lady Bird" se muda al norte de California para pasar allí su último año de instituto. La joven, con inclinaciones artísticas y que sueña con vivir en la costa Este, tratará de encontrar su propio camino y definirse fuera de la sombra protectora de su madre.

EL HILO INVISIBLE (Phantom Thread)

En el glamuroso Londres de los años 50, tras la guerra, el célebre diseñador Reynolds Woodcock y su hermana Cyril son el centro de todas las miradas en el mundo de la moda británico.

LOS ARCHIVOS DEL PENTÁGONO (The Post)

Dirigida por Steven Spielberg, la película narra unos oscuros secretos del Pentágono que abarcaron a cuatro presidentes de los Estados Unidos, y una batalla sin precedentes entre una periodista de The Washington Post y el gobierno con la publicación de los Papeles del Pentágono.

TRES ANUNCIOS EN LAS AFUERAS (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

Después de meses sin que aparezca el culpable de la muerte de su hija, Mildred Hayes pinta tres grandes carteles con un polémico mensaje dirigido al venerado jefe de policía del pueblo.