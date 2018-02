Sale a la luz una canción inédita de Amy Winehouse

Los amantes de la música de Amy Winehouse, sumidos en un interminable sopor tras el fallecimiento de la artista el 23 de julio del año 2011, han recibido una grata noticia.

Un tema inédito, rescatado gracias al buen juicio y tino del compositor y músico Cil Cang, ha devuelto la alegría a los millones de seguidores de la artista tras haber sido subido a la red social de Youtube.

El tema titulado "My Own Way" había sido descartado por la disquera Island Records cuando Amy se lo presentó en el año 2003.

La artista lo había compuesto junto a James McMillan, pero por alguna razón desconocida el tema no recibió el visto bueno. Sin embargo, Cang decidió guardar aquel tema, que ahora, siete años después de su muerte, ha salido a la luz.

A pesar de la calidad indiscutible de Amy, Cang explica que el tema habría quedado fuera porque "era un momento muy malo para el pop".