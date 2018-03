Dos peloteros de la Isla enfrentarán al equipo Cuba en el Latino: Alexei Ramírez y Henry Urrutia

La principal atracción del Tope que celebrará Cuba y los Diablos Rojos de México más los Guerreros de Oaxaca no será ver la preparación de los antillanos a los Juegos Centroamericanos ni saber quien será el ganador; la búsqueda y el morbo consistirá en ver a dos cubanos que ya no viven en Cuba y hace una década se alejaron de la órbita del béisbol cubano. Alexei Ramírez y Henry Urrutia volverán ahora y no en función de turistas, sino como beisbolistas profesionales.

Aún no se ha confirmado si los dos antillanos estarán el 2 de marzo en el estadio Latinoamericano enfrentando a Occidentales, pero es de suponer que participen vista la proximidad del inicio de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB). Alexei ha vuelto a Cuba en varias ocasiones, la primera de ellas con el contigente de MLB en diciembre de 2015. Urrutia, hijo del histórico Ermidelio, también podrá ser disfrutado por los cubanos.

Ambos serán los primeros cubanos en disputar un partido oficial en Cuba desde que lo hiciera Dayron Varona (Tampa Bay Rays, marzo de 2016). Varona se convirtió en el primer cubano que jugó en la isla desde que en 1961 Cuba rompiera sus nexos con el béisbol profesional.