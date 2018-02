Yandel está en Cuba grabando un videoclip

El cantante puertorriqueño de reguetón Yandel se encuentra en Cuba para la grabación de un video clip, según dio a conocer en las redes sociales.

“Grabando video en Cuba, con @messiahgram”, escribió en Facebook, junto a una imagen suya en la que aparece al lado del cantante dominicano de hip hop y reguetón Messiah.

Otras imágenes publicadas en Instagram muestran a los artistas en áreas de La Habana Vieja. Ambos están grabando la canción Cuidao, del boricua, y al parecer la dirección estará a cargo del joven realizador cubano Joseph Ros, quien se ve en una de las fotos.

“Shoot in Cuba, esto es más que un sueño hecho realidad, es un honor”, escribió el dominicano, conocido como el Rey de los Remixes en Español.

Yandel declaró hace dos años que le gustaría cantar en Cuba. “La verdad es que estoy loco por ir a Cuba. He viajado por tantos lugares y nunca he podido ir a la isla. Yo sé que los cubanos me quieren y son fanáticos de mi música, así que me encantaría ir pero no de vacaciones, lo que quiero es ir a cantar y sentir el feeling de mi gente allá”, afirmó.

El dominicano, por su parte, lo está pasando muy bien en Cuba.