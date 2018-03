Federación Cubana de Béisbol cree que hijo de Orestes Kindelán volverá a Cuba

La Dirección Nacional de Béisbol informó sobre varias cuestiones en el día de hoy, quizá todas menos una. Según, el periódico Juventud Rebelde, Yovani Aragón, comisionado en jefe del béisbol cubano afirmó que Lionar Kindelán se encuentra en República Dominicana autorizado por las entidades cubanas y que pronto regresará a la Isla.

Aquí se formulan varias preguntas: ¿Por qué ninguno de los periodistas presentes no le preguntaron a Aragón el motivo del viaje? ¿Quedaron aclarados los rumores que ubican a Lionar buscando un contrato de Grandes Ligas?

Al leer esta noticia no pude más que sorprenderme cómo en Cuba los dirigentes viven en una nuble flotante. Puede ser que el hijo de Orestes Kindelán se arrepienta de intentar una firma profesional y regrese a Cuba como han hecho más de una veitena de peloteros en los últimos años, pero no creo que no será en los próximos días.

"Estoy tranquilo, sólo queda esforzarse y tener fe en Dios", le dijo Lionar Kindelán a CiberCuba el 19 de febrero. Añadiendo a eso, varias fuentes internas me han asegurado que el muchacho se halla entrenando en la República Dominicana buscando un contrato de Grandes Ligas.

Ciertamente, alguien está desinformando al pueblo y no es precisamente Lionar Kindelán. La verdad se mantiene oculta, inerte e invisible para un simple mortal cubano que lee la prensa desde algún lugar de la isla.

República Dominicana es el hervidero de peloteros cubanos, allí han parado desde que la emigración se hizo negocio. Es la meca de las academias de béisbol de MLB, de los agentes, de los scouts, de los showcases, de los estadios (sólo en San Pedro de Macoris hay 200), de las pistolas de velocidad, también el sueño sepultado o la verdad escondida, la oferta que nunca llegó a buen puerto o la palabra incumplida.

Hacia ese lugar se dirigió el hijo de Orestes Kindelán y no precisamente a hacer turismo en Punta Cana. Publicó un video en Youtube mientras realizaba prácticas de bateo de más de 100 pelotas. Es momento de aceptar que la generación de los 90 no sería la copia de la generación de los años 2000-2010. La misma perspectiva de los padres no es la de los hijos, ni los sueños de unos en playas de arena son los sueños de otros en molinos de viento. Aragón tiene que aceptar el hecho de que alguien mintió.

Artículo de opinión: Las declaraciones y opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de su autor y no representan necesariamente el punto de vista de CiberCuba.