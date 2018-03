Silvio Rodríguez: "Descemer deja la papa caliente del otro lado"

El cantautor cubano Silvio Rodríguez también ha dado su punto de vista sobre la polémica que por estos días ha suscitado una entrevista concedida por Descemer Bueno al diario Granma.

En un texto publicado en su blog Segunda Cita titulado "El liberalismo oligárquico latinoamericano", un usuario identificado como René le preguntó a Rodríguez su opinión sobre los comentarios de Descemer.

"René, a mi me gustan las respuestas de Descemer, son directas y sinceras, no están buscando el aplauso fácil (eso mismo que trata de impugnársele conceptualmente). Creo que no estamos acostumbrados a que la gente se sincere a fondo. Fíjate que enseguida le caen en tono doctrinario. Pero hay que reconocer que Descemer deja “la papa caliente” del otro lado", respondió.

"La música tribal (yo le llamo así al predominio de lo ritmático-catártico) parece haberse apoderado del planeta. Tiempo habrá de analizar por qué. No he tenido prisa en pronunciarme sobre el tema porque de la misma forma que en el siglo XX hubo un predominio de lo melódico-armónico, ahora está ocurriendo esto… ¿Será la posmúsica?", concluyó.

Captura tomada del blog Segunda Cita

Tres días después de que saliera la entrevista, el mismo periódico publicaría un texto de opinión titulado ¿Concesiones? en el que su autor, Alexis Triana, criticaba a Bueno.

"No reconozco en esa entrevista al Descemer a quien he admirado durante años. Ahora bien, dígalas quien las diga, no puedo comulgar con algunas afirmaciones que se hacen en la entrevista mencionada. El camino de las concesiones no llevará jamás a otro sitio que a más y más concesiones. En el alma de un creador tiene que habitar mucho la honestidad, para forjar una obra que sea auténtica", dijo.

Anteriormente también La Jiribilla, una revista que responde al Ministerio de Cultura de la Isla, había publicado un texto en el que cuestionaba la manera en la que Descemer había "modificado" sus creaciones.

"Descemer, el problema no es el amor. El problema es crear para darle al mercado únicamente lo que el mercado quiere; meter en una coctelera las matrices exprimidas de siempre y zarandearlas bien, hasta que esté lista una canción que pase por nueva", dice el texto.

Descemer Bueno lo ha dejado claro en su entrevista: "Sé que hay un camino que se abrió y sé también por dónde coger. Siento que mucha gente no ha podido asimilar este rumbo que toma mi personaje artísticamente hablando, pero a mí me encanta".