La foto de Messi que todos se preguntan qué significa

Una foto que compartió el futbolista Lionel Messi en su Instagram durante sus entrenamientos ha causado gran impacto en sus seguidores y se ha vuelto viral, por la manera en la que el atacante hace un giro de casi 180º con su pierna izquierda.

La publicación ya cuenta con más de 3 millones de likes en menos de 24 horas y los fans no han parado de alabar la destreza del astro argentino y de hacer comentarios tales como: "Eso no es normal", “¿Cómo hace eso con su pie?”, “Este tío no es humano”.

Lionel Messi ha estado entrenado para enfrentar con el Barcelona al Atlético de Madrid este domingo en la liga española. Un golazo del astro hizo que el Atlético de Madrid cayera ante el FC Barcelona durante la jornada 27 del torneo.

