Alfombra roja de los Oscar en medio de las tensiones por escándalos sexuales

LOS ÁNGELES, 4 mar (Reuters) - Las estrellas llegaron el domingo a la alfombra roja de los Oscar para una ceremonia cargada con el suspenso sobre quién ganará el premio a mejor película y si los escándalos de conducta sexual inapropiada en Hollywood serán el centro de atención.

Jane Fonda, las actrices nominadas por sus roles en "I, Tonya" Margot Robbie y Allison Janney, la veterana Rita Moreno, la estrella de "Get Out" Daniel Kaluuya, la cantante y actriz "Mudbound" Mary J. Blige y Christopher Plummer estuvieron entre los primeros en llegar.

Las mujeres lucían vestidos azules, lavanda y blancos, a menudo embellecidos con lentejuelas y cristales, en contraste con el negro usado en masa en las ceremonias de premiación a principios de este año para mostrar su apoyo a las víctimas de acoso sexual.

El Oscar a mejor película, que será anunciado al final del espectáculo de tres horas y media, no tiene un candidado seguro este año.

El romance fantástico de Fox Searchlight "La forma del agua" del director mexicano Guillermo Del Toro, la comedia negra de Universal Pictures "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" y la sátira racial "Get Out" pueden quedarse con el galardón, dicen los expertos.

"Three Billboards", la historia de una mujer que busca justicia tras el asesinato de su hija, obtuvo múltiples honores a principios de este año, pero "Get Out", un thriller que examina las relaciones raciales en Estados Unidos, ha ganado impulso en las últimas dos semanas, dijeron los expertos en premios.

Los escándalos de conducta sexual inapropiada, que sacudieron a Hollywood y llevaron a que docenas de hombres poderosos de la industria fueran despedidos o forzados a retirarse, también fue un tema candente en la alfombra roja.

La actriz Salma Hayek, una de las más de 70 mujeres que acusó al productor de cine Harvey Weinstein de conducta sexual inapropiada, es una de las presentadoras de los Oscar. Weinstein ha negado haber tenido relaciones sexuales sin consentimiento con alguna persona.

"Aquí debemos celebrar el hecho de que las mujeres no tendrán que luchar tan duro juntas", dijo Hayek el domingo. "Sé que las generaciones futuras lo tendrán más fácil".

La campaña "Time's Up" contra el acoso sexual en el lugar de trabajo, encabezada por celebridades como Reese Witherspoon y Ava DuVernay, tendrá algún tipo de reconocimiento en la ceremonia, según los organizadores.

Además, el domingo podría ser un día histórico. El director y guionista de "Get Out", Jordan Peele, podría convertirse en el primer hombre negro en los 90 años de historia de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas en ganar un Oscar como director.

En tanto, la directora de "Lady Bird", Greta Gerwig, podría convertirse en la segunda mujer en llevarse ese premio cuando se anuncie la decisión de los 8.000 miembros de la Academia.

Reporte adicional de Nichola Grrom, Lisa Richwine y Alex Dobuzinskis. Editado en español por Carlos Aliaga.