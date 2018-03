Filme chileno "Una mujer fantástica" gana Oscar a mejor película en lengua no inglesa

LOS ANGELES, 4 mar (Reuters) - "Una Mujer Fantástica", del director Sebastián Leilo, se quedó el domingo con el Oscar a mejor película en lengua no inglesa, convirtiéndose en el primer largometraje de Chile en la historia que recibe una estatuilla en la entrega de premios más importante de la industria del cine.

En el filme, el personaje de Marina, una mujer transexual interpretada por Daniela Vega, afronta la muerte de su pareja, varias décadas mayor, lo que le genera un fuerte rechazo de la familia del fallecido debido a su condición sexual.

Junto a "Una mujer fantástica" estaban nominadas "The Insult" de El Líbano, "Loveless" de Rusia, "On Body And Soul" de Hungría y "The Square" de Suecia.

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, celebró en Twitter el logro de "Una Mujer Fantástica". "El premio, que nos llena de orgullo, no sólo reconoce a una película de gran calidad, sino a una historia de respeto por la diversidad que nos hace bien como país", escribió la mandataria en la red social.

Pocos minutos después de que se anunciara el premio a "Una mujer fantástica", Vega presentó la actuación de Sufjan Stevens, quien interpretó la canción "Mystery of love" de la película "Call Me By Your Name".

"Quiero invitarlos a abrir su corazón y sus sentimientos para sentir la realidad, para sentir el amor. ¿Pueden sentirlo?", dijo Vega antes de realizar la presentación.

Editado en español por Javier Leira y Carlos Aliaga.