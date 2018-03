Las fotos del viaje de las Kardashian por Japón de las que todos hablan

Parte del famoso clan Kardashian se ha ido de vacaciones a Japón y, por supuesto, las fotografías de todo lo que hacen, el vestuario y los lugares que visitan no han faltado en sus respectivas redes sociales.

Las protagonistas de este viaje de ensueño han sido las hermanas Kim, Kourtney y la embarazadísima Khloé, quien fue duramente criticada a través de sus perfiles por realizar tan largo desplazamiento por el país oriental teniendo ocho meses de embarazo.

Pero volviendo a la estancia de las estrellas del reality show Keeping Up with the Kardashians en Japón y sus post, podemos apreciar que las celebridades estadounidenses no han tenido reparos en deleitar a sus millones de seguidores tanto con sus looks como con los paisajes del lugar.

Khloé ha dejado bien claro que es capaz de presumir de barriga sin perder una gota de su glamour.

Lo mismo enfundada en un maxi abrigo o en un ajustado vestido azul o rosa, la futura mamá marca tendencia por las calles de la ciudad de Kyoto.

A Kourtney, sin embargo, parece ser que esta experiencia asiática le ha hecho retroceder en el tiempo.

A juzgar por sus instantáneas, la mayor de la mediática familia luce mucho más joven que nunca. ¿Habrá encontrado en Japón el elixir de la eterna juventud?

Kim, por su parte, no podía dejar de mostrar sus estilismos 'más rompedores' y reafirmar que es la total 'dueña de las mallas-style'. La socialité y empresaria rompe las reglas con un total look metalizado al más puro estilo astronauta.

¿Será que extraña mucho a su niña Chicago? Esta foto es un guiño a su tercera hija.

O bien con botas de tacón con estampado animal print, abrigo crop, su pelo rosa y mallas de gimnasio, Kim pisa más fuerte que nunca.

¿Con cuál de las tres te quedas? ¿Kim, Kourtney o Khloé?