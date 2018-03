Lázaro, el cubano que triunfó en New York con su propia marca de vestidos de novia

Natural de La Habana e inmigrante desde muy pequeño, el cubano Lázaro Pérez probablemente nunca imaginó que se convertiría en uno de los diseñadores de moda más cotizados en el mundo de la alta costura nupcial.

Entre vestir a celebrities y formar parte del Bridal Fashion Week de Nueva York, así como del popular show televisivo “Say Yes to the Dress”, Lázaro ha hecho tiempo para contar su historia y ofrecer más detalles sobre su trayectoria profesional actual.

En entrevista con el portal Martí Noticias, el respetado diseñador confesó sentirse feliz cada vez que una novia le asegura: “Encontré el vestido de mis sueños. Me siento como una princesa”.

“Al yo viajar y conocer a las novias, están ellas mismas dictando: '’Mira Lázaro, me gusta este cuello. No me gusta este cuello. Me encanta la falda’. Y ya con las ideas de ellas mismas, yo diseño la próxima colección'”, dijo.

Además de crear sus diseños para la etiqueta Tara Keely, el cubano cuenta con una marca propia, “Lázaro”. Ambas se insertan dentro de la fabricante textil JLM Couture Inc., con sede en New York y líder de esta industria. Aquí también se comercializan las marcas Allison Webb, Ti Adora de Allison Webb, Hayley Paige, Blush de Hayley Paige y Hayley Paige Occasions.

Según la crítica especializada, la colección de Lázaro es una suntuosa mezcla de romance de ensueño, elegancia atemporal y solo una pequeña pizca de “glam de diva”. El cubano recurre frecuentemente a los vestidos de telas brillantes, que alterna con modernos estampados florales, metálicos y capas de encajes.

“Un nombre conocido entre las futuras novias, los diseños de Lázaro se ven con frecuencia en el exitoso programa de TLC, "Say Yes To The Dress" y son usados por celebridades como Christy Romano, Bethany Hamilton y Angela Lanter”, indica la reseña de la web JLM Couture.

Lo cierto es que Lázaro arribó a Estados Unidos procedente de Cuba a principios de la década del 60 junto a sus padres y tres hermanos. Eventualmente, la familia se trasladó a Chicago, donde su madre, maestra de corte y costura, se dedicó a coser para sustentar a los suyos.

“A ella le dio tanto orgullo y satisfacción ayudar a otra gente a hacer vestidos de novia,” recordó. “Yo, el más pequeño, veía eso y un día dije: ‘Yo quiero hacer lo mismo que mi mamá’”, dijo el cubano a MN.

De acuerdo con la publicación, con solo una cinta métrica en sus bolsillos, Lázaro matriculó en el Ray College of Design de Chicago, dedicando largas horas a refinar su propio estilo. Cuando todavía era estudiante de ese centro académico, Lázaro fue galardonado con el “Best New Bridal Design” (Mejor diseñador novel de Novias).

“Para una persona que vino de la nada, es un sentimiento muy espectacular, y un orgullo que no se lo quita nadie. Es como decir el cuento de Cinderella. Es un orgullo muy profundo”, afirmó el cubano, quien asevera que debe su éxito a la educación que le dieron sus padres.

“Yo creo que eso es la crianza, la crianza de los padres. Definitivamente. “Ellos fueron muy humildes y eso fue algo que siempre nos quedó a nosotros, los hermanos, y siempre hemos sido así”, dijo.

El modista no chistó en dejar un sabio consejo a los cubanos que buscan seguir sus pasos en el mundo de la moda: “Con lo poco que tienen, que se hagan conocer, que lo logren; que sigan sus sueños por muy pequeños que sean o muy grandes, pero sí, definitivamente, se pueden lograr”.

“Si yo lo logré, lo pueden lograr ellos. Lo último que se pierde, es la esperanza”, concluyó.

Aquí te dejamos la más reciente colección para la campaña Primavera 2018: