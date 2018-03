Madonna insinúa que la Academia le debe un Oscar

Dueña absoluta de la escena norteamericana en la década de los 80 y 90, transgresora absoluta de todas las normas, estrella de los escenarios como ningún otro artista, diva de millones, musa de cientos, Madonna lo ha tenido todo, absolutamente todo dentro del mundo del arte. Excepto una cosa: un Oscar.

Ocasiones no le han faltado, porque a su extensa carrera discográfica también hay que sumarle unas 22 películas, entre las que destacan Shanghai Surprise (1986), Dick Tracy (1990), Madonna: Truth or Dare (1991), The Next Best Thing (2000), pero sobre todo Evita (1996), filme en el cual interpretó a la política argentina Eva Perón.

Y aunque han pasado los años, a Madonna no se le olvida esa espinita que aún lleva clavada en su pecho: el Oscar.

Lo merecía con Evita, pero los jueces hallaron que Susan Sarandon (Dead Man Walking) fue incomparablemente superior a la Diva de Queen.

A esta "ausencia en sus vitrinas" hizo alusión Madonna, quien recientemente visitó Cuba y fue todo un escándalo, al decir hace apenas unas horas justo al lado de una estatuilla de Oscar: "Sooner or Later you’re gonna be mine" (tarde o temprano serás mía)

Talento le sobra, solo le ha faltado, quizás, un poco de suerte.