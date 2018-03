Respuesta a la cubana que no salió corriendo

Estimada paisana, te llamo estimada porque no tengo nada contra ti. Todo lo contrario. Me causa tristeza ver cómo un ser joven, lleno de energía al hablar, lo hace sin coherencia.

Claro, fue lo que aprendiste de los Castro. Para tu conocimiento también soy de la generación del 80, o casi. Nací en el 77. No puedo evitar decepcionarme con tu video. Quizás lo hiciste para darte a conocer.

¿Cómo es posible que una chica de tu generación sea tan pesimista y diga que no aspira a nada más que al lugar donde habitas? Sí, me decepcionas porque veo que todavía la mentalidad comunista de Cuba no ha salido de ti, a pesar de los tres años que llevabas residiendo en Estados Unidos cuando grabaste este vídeo.

No ad for you

Comienzas arremetiendo contra los “que se sientan en el Versailles”. No estoy seguro a qué exiliados te refieres, porque los verdaderos, los que siempre han luchado contra el régimen, te aseguro que no han ido a Cuba con una cadena de gran grosor a especular. Esos son los de tu generación, los que aprendieron a callar, porque bien sabes que en nuestra Isla nos enseñan a callar antes de empezar a hablar.

Como sé que sabes mucho de Fidel, el Che y de ser como ellos, te refresco la memoria y así en la próxima presentación que hagas, quizás seas más razonable.

Esos que se sientan en el Versailles y a los que pretendes culpar del desastre nuestro son parte de un exilio forzado. Sí, como lo lees. Ellos, en su mayoría, fueron obligados a salir, no a correr, de Cuba. Cuando triunfó la mal llamada revolución, Fidel Castro les quitó todas sus posesiones y cientos de ellos se enfrascaron en una lucha armada en el Escambray. La generación de tus padres fue la que los persiguió, encarceló y condenó. Incluso a algunos, los asesinó pidiéndole al nuevo dictador paredón para los “traidores”.

En el mes de octubre del 59, un comandante exiliado, Pedro Luis Díaz Lanz, sobrevolaba la Isla y lanzó desde su avioneta un millón y medio de copias de la carta abierta al pueblo cubano. Tus padres callaron. Como muchos más.

En el año 1961, en el mes de abril, hubo una invasión de cubanos exiliados contra Fidel y su cohorte. Muchos en la Isla los llamaron traidores y los condenaron. También les solicitaron a varios de ellos paredón. Tus padres, como muchos más, callaron.

Recordarás aquel mes de agosto del 94 donde la única protesta popular que podía haber tambaleado al régimen fue vencida gracias a las brigadas hechas con la generación de tus progenitores, que defendían sus intereses y no el amor a la patria. Otra vez callaron.

En febrero 24 del 96 partieron desde Miami dos avionetas pertenecientes al grupo Hermanos al Rescate con 4 tripulantes a bordo con el objetivo de ayudar a los desesperados cubanos que emigraban del sistema comunista en balsas. Por si no lo sabías el último avión vendido por esa organización compuesta por exiliados fue donado a los damnificados cubanos.

Más reciente y fresca aún están las valientes acciones de muchos grupos, como las Damas de Blanco, el CID, la UNPACU, apoyados estos por los periodistas independientes que emitían al mundo exterior las violaciones de derechos humanos a nuestros compatriotas. En el 2003, seguramente te obligaron a firmar un documento donde se hacía irrevocable el sistema socialista cubano. ¿Te preguntaste debido a qué fue tal obligación? Para contrarrestar el Proyecto Varela de Oswaldo Payá.

Por esta labor fueron detenidos y condenados a varios años de prisión 75 personas llamadas “locos, gusanas y escorias” por tus padres y demás. Como años atrás sucedió, algunos de estos condenados fueron sacados de sus celdas directamente al avión y expulsados del país.

No quiero llenarte de historia. Como ves, en pocos ejemplos te he probado que sí hubo y hay lucha contra la dictadura. Pero si vas a hablar de algo tan valioso como son los luchadores por la libertad de Cuba, deberías lavarte la boca y no con la pasta que Osmani García reclamaba. A propósito, éste va a Cuba dentro de poco con sus grandes cadenas de oro.

Esos exiliados que mordazmente cuestionas no te obligaron a quedarte. Por el contrario, gracias a ellos es que millones de cubanos han entrado a esta gran nación. Porque si no existieran los Diaz-Balart, Ros-Lehtinen y otros políticos cubanos hoy no estuvieras esperando las ofertas del Sedanos.

Solo ten presente que cientos de nuestros compatriotas sufrieron y sufren encarcelamiento por exigirle a la dictadura de Cuba la libertad que nos merecemos. Estoy seguro de que ni tú ni tus padres son tan valientes como para hablar de ello. Ustedes sí salieron corriendo de allá. Tú no eres una perseguida política, tú eres una refugiada económica al igual que esos que refieres en tu video.

Ustedes sí salieron corriendo de allá. Tú no eres una perseguida política, tú eres una refugiada económica al igual que esos que refieres en tu video.

Es una lástima que digas que correr fue lo que nos enseñaron esos valientes que lo que más desean es derribar la dictadura castrista. Pero no hay solución al escucharte hablar.

Desgraciadamente miles concuerdan contigo, pero no porque tengas razón, sino porque ustedes no sienten compromisos para con la patria. Ustedes prefieren voltear el rostro y ayudar a sus familiares que son vejados por el régimen. Escudándose en que “aquello nadie lo tumba”.

No te confundas, esos magnánimos que culpas de nuestro hundimiento como nación nada tienen que ver con los de tu generación, que estoy seguro es a esos a los que describes. Ellos anhelan la libertad de Cuba.

No hay país perfecto, pero no dudes de que estás en el país en el que millones quieren estar. Lo menos que puedes hacer es ser agradecida con esos que lucharon y lograron al menos una ley (Ajuste cubano) que permita a los nuestros establecerse aquí.

Esfuérzate y estudia, deja de ser majadera con tus palabras y sacrifícate. Verás que saldrás adelante porque aquí, aunque estemos llenos de susodichos apátridas de tu generación, sí se puede tener una vida de humanos. Sobre el tema de la comida que mencionas, ni te replico. Sé muy bien que los recién llegados solo desean saciar la hambruna que sufrieron en Cuba.

Pero hazte un favor, si no sabes de lo que hablas, el silencio es más elegante. Fue lo mejor que aprendiste de tus padres.

Artículo de opinión: Las declaraciones y opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de su autor y no representan necesariamente el punto de vista de CiberCuba.