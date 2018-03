Mariah Carey dice que no le importan los Grammys, pero que los trofeos son bonitos

La cantante norteamericana Mariah Carey dijo recientemente a la revista V Magazine que a ella no le importaban los Grammys pero que "las estatuillas eran muy bonitas".

La diva, quien posee en sus vitrinas ya cinco galardones, dos de ellos en el año de su debut dijo que también hay personas que tienen muchos menos años de carrera que ella, pero que ya poseen el doble de premios, porque actualmente el mercado se ha ido en un sentido opuesto.

Según Maria, la organización de los Grammys ha dejado de ir con los artistas que venden discos y que son populares.

"En el negocio de la música, si te importan los Grammys y envías tus cosas antes de un determinado período de tiempo, quieres un single en el verano. Y luego quieres que salga un disco antes de los Grammys. (...) Francamente, cariño, me importa un comino," comentó.

Mariah dijo que ella, más que todo, estaba interesada en "hacer arte".

"Primero me considero más un músico que una persona de negocios, no necesariamente pienso en las cosas de esa manera, la música es lo primero".

Mariah Carey salió al estrellato de la mano de Columbia Records, con su álbum debut, Mariah Carey (1990), que generó cuatro singles número uno en la lista Billboard Hot 100 de los Estados Unidos: 'Vision of Love', 'Love Takes Time', 'Someday', y 'No quiero llorar'.

Posteriormente se casó con el director de Sony Music, Tommy Mottola, y se convirtió en la actriz de mayor venta de la discográfica con los álbumes Music Box (1993), Merry Christmas (1994) y Daydream (1995).

Estos álbumes generaron una serie de exitosos singles incluyendo el número uno internacional 'Without You', la canción navideña 'All I Want for Christmas Is You' y 'One Sweet Day', que pasó a encabezar las listas de Estados Unidos y el mundo por 16 semanas. Billboard la nombró la artista más exitosa de la década de 1990 en los Estados Unidos.

A lo largo de su carrera Carey ha vendido más de 200 millones de discos en todo el mundo, convirtiéndola en una de las artistas musicales más vendidas de todos los tiempos.

Según la RIAA, es la artista femenina con el tercer puesto de ventas en los Estados Unidos, con 63.5 millones de álbumes certificados. Carey ha ganado 5 Premios Grammy, 19 World Music Awards, 11 American Music Awards y 14 Billboard Music Awards, y se le ha atribuido constantemente el mérito de haber inspirado a una generación de cantantes.