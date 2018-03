El conocido influencer cubano Pollito Tropical se ha quedado sin Instagram. Por algún motivo la compañía cerró su perfil en esta red social y ahora el afectado está liderando una petición en la plataforma Change.org bajoel reclamo: "Devuelvan la cuenta de Instagram de Pollito Tropical".

Instagram de Pollito Tropical./captura de pantalla

El influencer no se ha quedado de brazos cruzados y a través del Facebook de un amigo lanzó la campaña dirigida a restaurar su cuenta. En un principio ésta tenía previsto reunir 2.500 firmas pero en un abrir y cerrar de ojos ha conseguido 2.394 apoyos.

Pollito Tropical no ha dado detalles sobre por qué Instagram decidió cerrar su cuenta. Sin embargo, en la petición realizada a través de Change.org puede leerse: "Mi plataforma de Instagram fue desactivada, segun ellos, por no cumplir con las reglas y acuerdos. Yo no posteo pornografia, nada violento, solo uso la plataforma como medio de comunicación con mis seguidores."

Pollito Tropical no es el primero en sufrir la cancelación de su perfil en una red social. Quizás el caso más sonado fue el del diario peruano La República, al cual Facebook le cerró su página durante 16 horas no por violación de las reglas, sino porque un artículo que publicaron no fue del agrado de los seguidores del ex presidente Fujimori y los simpatizantes de éste se sumaron espontáneamente a denunciar la página.

También la hija del gobernante cubano Raúl Castro vivió en carne propia "la censura de Facebook" durante casi 24 horas, luego de que opositores cibernéticos denunciaran un post en la red social donde ésta pedía dinero para las víctimas del huracán Irma. Tras restaurarle el post, Mariela Castro denunció públicamente la falta de "libertad de expresión" de esta red social.