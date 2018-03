Gianluca Vacchi se hace un nuevo tatuaje en una muy sugerente parte del cuerpo

Gianluca Vacchi acaba de sumar un nuevo tatuaje a su definido cuerpo.

El famoso multimillonario italiano ha compartido un vídeo en su perfil de Instagram en el que aparece en su mansión recostado a una silla y junto a él, el tatuador que le realiza su última obra de arte sobre la piel.

En esta ocasión, el empresario ha optado por grabarse en la zona baja de su abdomen la palabra italiana "resilienza", cuyo significado en español es resiliencia o simplemente, capacidad de adaptación.

No ad for you

Junto al post, Vacchi agregó la siguiente frase inspiradora, para inmortalizar el momento:

“Sometimes you win... all the other times you learn. A volte vinci, tutte le altre volte impari” / A veces ganas... todas las otras veces aprendes”.

¿Te gusta el último tatuaje de Vacchi?