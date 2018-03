Esta es Lina Teresa, la hija de Lili Estefan que debutó como modelo

Lili Estefan, copresentadora de El Gordo y La Flaca, ha compartido un video y todo su orgullo de mamá por el debut de su hija Lina Teresa como modelo de pasarela en un evento de la fundación Sixty Five Roses.

"Les comparto este momento de orgullo para mi viendo a mi hija Lina sobre la pasarela. Así comencé yo y ahora la veo a ella y no puedo creerlo! No saben la emoción que sentí, es increíble como se nos crecen los hijos pero es más increíble verlos buscando su camino es esta vida. I am so proud of you mi chiquitica", escribió Lili junto al video.

Lina, de 15 años, recibió su primer cheque como modelo y dio un importante paso para su carrera profesional precisamente el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, lo cual su mamá considera muy significativo.

Al parecer Lina Teresa seguirá los pasos de su mamá, quien comenzó en el mundo artístico como modelo de Sábado Gigante, donde trabajó más de una década y en varios videos de la banda de sus tíos Gloria y Emilio Estefan en los 80.

Durante la pasada entrega del Premio Lo Nuestro, la adolescente explicó que aunque que aunque no se veía como su madre en la televisión, quisiera que su futuro fuera sobre una pasarela: “La verdad es que no me gustaría hacer televisión. Pero quiero hacer modelaje”.

Lili Estefan es copresentadora de El Gordo y La Flaca desde 1998. Estuvo casada por 28 años con el empresario cubanoamericano Lorenzo Luaces, de quien se separó a finales de 2017 y con quien tiene a Lina Teresa y a Lorencito.