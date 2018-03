¿A quién le importan las elecciones de este domingo en Cuba?

El Gobierno, tras el aprieto pasado en las elecciones a delegados de circunscripción, donde cerca de dos millones de cubanos no votaron, entregaron sus boletas en blanco o las anularon, ha realizado una infinita y tediosa propaganda para estas votaciones para delegados a las Asambleas provinciales y de diputados a la Asamblea Nacional.

Aunque este domingo el pueblo acuda en masa a los colegios electorales, cuando usted conversa con la gente comprueba que a pocos les interesan las elecciones. Y que salvo excepciones, esos interesados no conocen a los que piensan elegir.

Al Partido Comunista de Cuba tampoco le interesa que el pueblo los conozca y lo que piense del proceso. Lo que en realidad le importa es que por cansancio, temor, hábito o desidia la gente vaya y vote.

Escuché una interesante conversación entre el presidente de mi CDR, un general retirado, con casi 90 años, y un joven vecino de 23 abriles. "Mira mi hijo, aquí tienes la citación para que vayas a votar el domingo que viene. Es donde siempre", le dijo.

Pero venga acá si ya yo voté hace como dos meses. ¡Las van a repetir!

"Pero venga acá si ya yo voté hace como dos meses. ¡Las van a repetir!", le contestó el muchacho. Y el “presidente”, con cara de que esto no hay quien lo arregle, comienza a explicarle al joven de qué se tratan estas elecciones.

Al retirarse el anciano converso con Miguelito, el citado, y otros dos “muchachones” que con él estaban. "Mira Pedro, a mí qué me importa quiénes son esa gente, ni por qué están en esas boletas. Ellos a mí no me van a resolver la salida del país, que es lo que yo quiero. Estoy graduado de Derecho y no ejerzo la carrera. Total para lo que me pagan", cuenta Alejandro.

"Yo quiero irme. Allá puede que no me vaya bien, pero tengo esperanzas. Aquí… ¿qué me espera? Hacer marañas como abogado o buscarme un trabajo en el que pueda robar. Yo si no voy a votar, en definitiva nada tengo que agradecerle a este régimen porque mi carrera la pagaron más que bien mis padres con lo que estos le roban al no pagarles lo que se merecen como profesionales", concluye.

"A mí ni me pregunte", apunta su acompañante, Luis. "Yo no sé quiénes son esos tipos y voy a votar para no marcarme con el CDR. Hago mis negocitos y tú sabes cómo es la cosa aquí en Cuba", recalca.

Al preguntarle por quienes votará me contesta que él no lo sabe. Que cuando esté en la “casita” hará lo que se le ocurra. Y Miguelito me dice que anulará las dos.

Me acerco a un grupo de jubilados que se reúnen en el parque y "chismean" de todos los temas.

Marcos, militante del PCC, dice que él votará por todos. Que ésta es una forma de defender a la Revolución y demostrarle a la “gusanera” de Miami que somos patriotas.

Enseguida le riposta Eduardo: "Déjate de descaro que ahora mismo estabas diciendo que lo que te pagan de retiro es una mierda y que tu hija, la que vive aquí, no tiene ni para mantener a sus hijos".

"Y dijiste que gracias a la hija que tienes en Estados Unidos es que puedes vivir como una persona", añade Máximo.

Marcos, disgustado, se levanta y apartándose del grupo asegura: "¡Váyanse a la mierda!"

El desinterés de los cubanos por su proceso eleccionario es harto conocido. El pueblo sabe que ninguno de sus representantes a los diferentes niveles podrá resolver los serios problemas que lo agobian.

El Partido y la Asamblea Nacional conocen que su proceso electoral está amañado y es una muy elaborada farsa. Manufacturada hace más de 40 años, por Fidel Castro y que Raúl, también por conveniencia, ha mantenido.

Pero para ellos lo válido es la imagen que perciban en el exterior y que se diga: ¡Cuba es una democracia de un solo partido!, como sentenció de manera bochornosa y cobarde la Unión Europea.

