Raísa, la joven que donó su riñón a Selena Gómez, cuenta detalles de ese momento

La cantante Selena Gomez se sometió a un transplante de riñón el año pasado producto de su enfermedad de lupus y la generosidad de su amiga Francia Raísa la libró de una lista de espera de más de 7 años, y probablemente de la muerte.

Selena y Raíza se conocieron en los tiempos en los que eran estrellas de Disney y ABC Family respectivamente, en una actividad en un hospital de niños.

Raísa y Selena / Instagram

"En ese momento yo tenía un novio, y ella también, creo que estaba saliendo con Nick [Jonas]. Y luego rompimos con ellos al mismo tiempo. Seguimos encontrándonos después de eso y hablando de chicos. Un día ella me llamó y me dijo: 'Oye, no tengo amigos. ¿Por qué nunca pasamos tiempo juntas? Desde entonces, simplemente hemos sido inseparables", contó Raísa a W Magazine.

Selena y Raísa / Instagram

Luego de casi 10 años de amistad, Raísa se mudó al apartamento de Selena. Mientras vivían juntas, el lupus de la cantante comenzó a empeorar. Un día "ella fue a hacerse exámenes médicos y llegó a casa, agarró una botella de agua del refrigerador e intentó abrirla y no pudo. Luego la tiró al piso, y comenzó a llorar. Yo estaba como, '¿Qué pasa contigo?' Ella dijo: 'Necesito un riñón nuevo. No sé lo que voy a hacer, la lista de espera dura de siete a diez años."

Raíza sintió que debía hacer algo por su amiga y llamó a su asistente para hacerse la prueba de compatibilidad sin que Selena supiera y resultó positiva.

Raísa y Selena en el hospital / Instagram

La operación se llevó a cabo en el verano del año pasado. Selena y Raísa mantuvieron la cirugía en secreto durante semanas hasta que dieron la noticia en The Today Show, solo lo sabían amigos cercanos y familiares. "No queríamos contarle a nadie porque la recuperación fue muy difícil para nosotros, y pasamos por una depresión en ese momento. No queríamos tener esa atención sobre nosotros", confesó Raísa.

Raisa y Selena en The Today Show / Instagram

Ambas se sometieron a una cirugía de tres horas con una recuperación dolorosa y algunas complicaciones. Según contó Raísa a W Magazine, "al momento de trasplantar su riñón se rompió una arteria, entonces tuvieron que llevar a Selena horas después de la cirugía "a otra intervención de emergencia y obtener una vena de su pierna y construir una nueva arteria para mantener mi riñón en su lugar. Ella podría haber muerto".

Para Raíza, 2017 fue un año intenso, no solo ayudó a su amiga con su delicado problema de salud sino que se presentó a la audición de la serie Grown-ish, su primera luego de la cirugía, y de la cual es actualmente protagonista. "Fue un año donde lo entregué todo, incluso un riñón", compartió Raísa con W Magazine.

Raísa con sus compañeros en la serie Grown-ish, usando una ropa que deja ver su cicatriz / Instagram Francia Raísa