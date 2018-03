Los memes no perdonan a nadie: Camila Cabello y su vestido rojo enloquecen las redes

Si ya viste el más reciente video clip de Camila Cabello, Never be the same, seguramente sabrás que en el mismo existe una escena icónica en la que la cantante cubano-mexicana aparece con un extravagante vestido de color rojo brillante que le cubre el cuello y parte del rostro.

Poco después del lanzamiento el 8 de marzo en Youtube, donde el clip acumula ya casi 8 millones de vistas, la escena levantó una oleada de graciosos memes, que encontraban similitudes entre su vestido y bolsas de alimentos chatarra como Doritos y un paquete de Kentucky Fried Chicken.

La intérprete del hit Havana fue comparada con un envase de Ketchup marca Heinz, con un pomo de salsa picante Tabasco, una bolsa de McDonalds, el envoltorio de un taco y el divertido personaje de Sesame Street, Elmo.

Never be the same, uno de los temas mejor recibidos del álbum en solitario de Camila, ocupó el puesto número 1 en tendencia de Youtube a tan solo un día de haber sido publicado.

Es el segundo sencillo de su disco “Camila”, lanzado en enero del presente año y hasta el momento se ubica en el puesto 24 del Hot 100 publicado por la revista Billboard.