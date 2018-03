Estas fueron las hermosas palabras que dedicó Becky G a Bad Bunny por su cumpleaños

Desde que ambos participaron dando voz y vida al videoclip del tema Mayores, el cantante puertorriqueño Bad Bunny y la cantante estadounidense-mexicana Becky G no han cesado de mostrar la gran complicidad que les une y por ende, de ser noticia.

El pasado día 10 de marzo, “El Conejo Malo” cumplió 24 años de edad y como era de esperar, su fiel amiga y compañera de profesión no perdió la oportunidad de enviarle sus mayores muestras de cariño en tan especial día.

Y... ¿qué mejor que hacerlo ante los millones de seguidores con los que cuentan ambos en sus respectivas redes sociales?

Para ello, la joven artista compartió una fotografía en su cuenta Instagram donde aparece junto a su “Partner in Crime” bebiendo de una piña y para completar su post, añadió unas hermosas palabras de felicitación:

"March Babies. Feliz cumpleaños a mi “Partner in Crime” Benito. Celebrando la vida y todo el éxito & were still the youngest in the game".