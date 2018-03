Demandan a Miley Cyrus por 300 millones de dólares

La cantante Miley Cyrus se enfrenta a una demanda de Michael May, un compositor jamaicano que acusó a la intérprete de vulnerar sus derechos de autor con el tema "We Can't Stop".

Este martes presentó un recurso judicial para frenar las ventas de este hit y los letrados del demandante hablaron de un caso que podría implicar una indemnización de 300 millones de dólares.

Según aseguró el compositor conocido como Flourgon, en declaraciones recogidas por 'Reuters', la exitosa canción se basa en una que se grabó en 1988.

Se trata de "We Run Things", que fue uno de los temas predilectos de los seguidores de la música reggae.

A su juicio Cyrus "debe la base de su popularidad en las listas y su éxito altamente lucrativo al contenido protegido, único, creativo y original del demandante May".

Por el momento nadie del entorno de la artista se ha pronunciado acerca de esta demanda, a pesar de que las acusaciones incluyen a su sello discográfico RCA Records, propiedad de Sony Corp.

En concreto, May habló de vulneración de propiedad intelectual, incluida la frase "We run things. Things no run we", que ella canta como "We run things. Things don't run we".

Este productor, según explicó el citado medio, protegió el contenido de su creación el año pasado tras obtener "una protección formal de derechos de autor" por parte de la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos.