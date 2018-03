Camila Cabello, la artista más esperada en el festival argentino Lollapalooza

La cantante cubana Camila Cabello participará en el festival Lollapalooza de Argentina y ya su concierto se está convirtiendo en uno de los más esperados del evento, reportan medios locales.

“Viene por primera vez a presentarse como solista al país y está generando una enorme ansiedad entre sus fans”, dijeron.

La artista cubana llegará a Argentina en medio del éxito mundial de su primer disco y de su tema Havana, que se colocó en el primer lugar de las principales listas de música como ITunes y Spotify.

Cabello publicó a mediados de enero su álbum debut tras la salida en 2016 de su grupo Fifth Harmony. Recientemente el diario The New York Times indicó que Havana es una de las 25 canciones actuales que señalan "a dónde va la música", y reflejan la forma en que los jóvenes consiguen atraer a sus seguidores.

La cantante ofrecerá un concierto el viernes 16 de marzo en Argentina como parte de su gira mundial Never Be The Same.

En el festival Lollapalooza, uno de los más importantes de Argentina, la cubana actuará junto a más de 100 artistas, entre los que se encuentran Lana del Rey, Red Hot Chili Peppers, The Killers, Pearl Jam, Imagine Dragons, LCD Soundsystem, Chance The Rapper y Wiz Khalifa.