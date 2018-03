Katy Perry, orgullosa del cubanoamericano Brandon Diaz, de American Idol

Brandon Diaz es un joven cubanoamericano de Virginia, de 21 años, que ha conmovido a Katy Perry, la popular cantante estadounidense, miembro del jurado de American Idol, donde compite.

A través de Twitter, Katy Perry le ha dicho a Brandon que tanto su padre, su país, como ella misma estaban orgullosos de él.

Brandon agradeció a Katy Perry su pase a la siguiente ronda. "No me lo puedo creer. Mi vida cambiará de verdad", escribió.

El joven cubanoamericano no sólo ha conquistado a la audiencia con su música. También la ha conmovido con la estrecha relación que mantiene con su padre, un inmigrante cubano que llegó a Estados Unidos siendo un niño y le enseñó todo lo que él sabe de música.

Brandon no esconde su fascinación pro su padre."Te amo más de lo que cualquier palabra puede llegar a expresar", le escribió en Instagram un día después de su cumpleaños.

También reconoció que su padre lo conoce más que él mismo. "Eres mi mejor amigo y sé que puedo hablar contigo de cualquier cosa y que me escucharás y me darás el mejor consejo", añadió.

"Me has moldeado como un hombre fuerte, pero buenazo a la vez. Me esfuerzo todos los días para que tú y mamá estén orgullosos de mí". Y añadió: "No hay nadie en esta tierra a quien respete y admire más que a ti. Hasta trabajado toda la vida para que no nos falte nada a Bevi, a mamá ni a mí. Nunca te hemos dicho lo agradecidos que te estamos. Tú eres mi padre y mi ejemplo a seguir".