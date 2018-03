Yomil agradece a Changó en el segundo aniversario de haberse coronado

El reguetonero cubano Yomil Hidalgo celebra este miércoles el segundo año de haberse coronado como hijo de Changó, el Rey de la regla de Osha y el dueño de los tambores Batá.

"Hoy se cumple otro añito de haberme coronado el santo que me ha protegido, me ha dado estabilidad, madurez y tranquilidad, santo que me ha dado mucho más para convertirme en la persona que hoy soy", escribió en su página de Instagram.

El músico, uno de los integrantes del popular dúo Yomil y El Dany, dijo además que solo él y su santo saben cuántas barreras ha logrado sortear y pidió que la bendición y ashé de Changó nunca le falte.

Changó en la religión yoruba es el Dios de los truenos, los rayos, la justicia, la virilidad, la danza y el fuego. El pasado año, Yomil también recordó la fecha en sus redes sociales con una imagen en la que se le veía de rodillas en el altar.

Yomil frente al altar de Changó / Instagram del artista

Los músicos comenzarán este fin de semana una serie de conciertos por varias ciudades de EE.UU. como parte de la gira "Dopados de la Mente 2018". Las entradas para los espectáculos ya están a la venta.