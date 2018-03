Muere la actriz cubana Alicia Bustamante

La actriz cubana Alicia Bustamante murió en las últimas horas, según le confirmaron al humorista Marcos García personas cercanas a la intérprete.

De hecho el humorista publicó en su cuenta de Facebook la noticia del deceso con un emotivo mensaje, en el que alabó la trayectoria de la fallecida.

"Me entero por un amigo, que ha fallecido hoy Alicia Bustamante, sin duda una de las mejores actrices de nuestro país. Me quedo con ganas de repetirle cuanto la quise y cuanto la admiraba. Nunca será suficiente. Me hizo el honor de ir a ver mi espectáculo "El Hijo de Teresa" en el centro cultural Bertold Brecht en la Habana y me dio muy buenos consejos. Gran humorista, gran actriz, excelente maestra y muchísimo mejor persona. Descansa en paz, artista", escribió en la citada red social.

Por el momento se desconocen las causas de la muerte, así como la fecha exacta en la que perdió la vida.

El actor cubano Raúl Alfonso también envió un mensaje de condolencia en Facebook. "Me despierto con la noticia de la partida de la gran actriz, directora y pedagoga cubana Alicia Bustamante. Mi más sentido pésame a su amiga en la vida y el arte, Hannah Schygulla, a su amado hijo Julio Reyes Martínez y al resto de sus familiares. El teatro y el cine cubano se ponen de luto una vez más. ¡Buen viaje, amiga!", aseguró.

Alicia Bustamante obtuvo, entre otros, el Premio a la mejor actuación femenina en el Festival de Teatro de La Habana. Esta humorista y profesora trabajó en el Teatro Nacional de La Habana, el Conjunto Dramático Nacional y también en el Teatro Musical de La Habana. En los años 90 se hizo popular por su participación en la serie humorística La rebambaramba.

Su labor pedagógica se extendió más allá de Cuba y alcanzó hasta la prestigiosa Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños, donde impartió el primer curso dirigido a la dirección de actores.