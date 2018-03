Kendall Jenner habla abiertamente sobre su orientación sexual

Ser uno de los rostros más seguidos y comentados por los medios de comunicación, a veces también tiene sus desventajas, como es el caso de la modelo Kendall Jenner.

La celebridad estadounidense está harta de que constantemente se esté cuestionando y especulando sobre su sexualidad y que en este aspecto, le pongan constantes indicativos a sus gustos y preferencias.

Por ello, la joven de 22 años, ha ofrecido una entrevista a la popular revista Vogue, en la que además de posar de forma espectacular para su portada, aclara y zanja todos aquellos comentarios que se centran en si es o no homosexual.

No ad for you

Durante las páginas que ocupan las palabras ofrecidas por Kendall para el magazine, la modelo rompe su silencio y afirma:

"No soy gay, ni tengo nada que esconder. No creo que haya un solo hueso bisexual o gay en mi cuerpo pero no lo sé... ¿quién sabe? Estoy abierta a la experiencia, no voy en contra de eso, pero nunca me he visto antes en esta tesitura".

En cuanto a su fisionomía, la que muchos han tildado de masculina, la joven alega:

“Tengo un tipo de... ¿energía masculina? No quiero decirlo mal porque no soy transgénero o algo así. Pero tengo una energía ruda. Me muevo diferente. Pero para responder a tu pregunta: no soy gay”.

La miembro del famoso clan Kardashian-Jenner, siempre se ha sentido distinta a la forma en que sus hermanas han llevado sus relaciones sentimentales: "Yo no soy como todas mis otras hermanas, que se presentan como 'Aquí estoy yo, con mi novio'. A mí nadie me ha visto con un chico. Siempre he tratado de ser discreta, por ello me escabullo todo el tiempo. No quiero dar una impresión de locura", explica.

Con respecto al jugador de baloncesto Blake Griffin, con quien se le ha venido relacionando hace algún tiempo, Kendall no duda en referirse a él como tan solo un 'amigo', aunque confiesa: "Estoy feliz. Él es muy amable".

Esta edición de la revista Vogue saldrá a la venta en el próximo mes de abril y en su portada podemos ver a la modelo posando con un vestido rosa, peinada al más puro estilo parisino y con un exótico pájaro en mano.

En otras de las fotografías que acompañan esta edición, Kendall también aparece con otro vestido rosa compuesto por pequeños flecos y con un ramo de flores de flores blancas que rodean su rostro juvenil.