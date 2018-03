Diseñadora cubana llega a Miami para la Cumbre de la Felicidad

Miami, 16 mar (EFE).- La diseñadora de moda cubana Alina Villasante sigue empeñada en contagiar "pensamientos positivos" con sus prendas de Peace Love World (Paz Amor Mundo), mensaje con el que llega a la II Cumbre Mundial de la Felicidad (WOHASU), que se realiza desde hoy y hasta el próximo domingo en Miami.

En entrevista con Efe, Villasante expresó que sus creaciones están inspiradas en la cultura y el empuje de los latinos, que aprendió del esfuerzo de sus padres, que migraron a Estados Unidos.

Villasante, autodidacta del diseño, expresó que valora mucho la educación y el ejemplo que recibió de sus padres y que ese positivismo y entusiasmo lo refleja en su marca Peace Love World, que comenzó hace una década con improvisadas fiestas de pijamas para las que creaba camisetas y accesorios con mensajes de amor.

"Me di cuenta que el mundo estaba hambriento de algo positivo, algo grande, algo conmovedor", explicó Villasante sobre su ropa y artículos de moda, que se distinguen por estampar en ellas las palabras "paz", "amor" y/o "mundo" o frases que las incluyen.

Ese mismo mensaje lo compartirá en la WOHASU, que reúne en su segunda edición a miles de visitantes diarios en la Universidad de Miami (UM) y que promueve la felicidad como un índice tan importante como el PIB para el bienestar de las comunidades.

"Peace, Love World me ha hecho la mujer que soy", manifestó Villasante, quien estudió Negocios Internacionales y Finanzas.

Señaló que a su estilo, que define como "diferente, casual y elegante", le suma "palabras y sentimientos positivos, y energía más que nada".

Esa fue la receta que "hizo que Peace Love World explotara en el mundo entero", expresa sobre sus creaciones que han llegado a vestir a famosos de la talla de Oprah Winfrey, Jennifer López, Paris Hilton o Britney Spears.

Con frase como "I love fridays" (Amo los viernes), "I believe in the power of love" (Creo en el poder del amor) o "I am peace" (Soy paz), Villasante conecta con mujeres de todas las edades que han dado reconocimiento a su marca.

Villasante se une así a figuras como el activista de la paz indio Sri Sri Ravi Shankar, la psicóloga estadounidense Sonya Lyubomirsky y el escritor periodista de origen cubano Ismael Cala , que participarán durante el fin de semana en el foro.

También el español Enric Corbera, creador del método para el bienestar emocional, y el estadounidense Shawn Achor y el holandés Ruut Veenhoven, dos estudiosos de la búsqueda de la felicidad.

El foro se realiza como preámbulo a la celebración del Día Internacional de la Felicidad, el próximo martes, tras ser proclamado en junio de 2012 por la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió.

La resolución por la que se creó ese día invitaba a todos los Estados Miembros de la ONU, a organizaciones nacionales, regionales e internacionales, a la sociedad civil y a las personas a celebrarlo y a promover actividades concretas, especialmente en el ámbito de la educación.