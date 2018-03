The New Yorker desnuda a Trump en su portada

Por cuatro dólares y noventa y nueve centavos, la revista The New Yorker ha desnudado a Donald Trump en su portada. Esta es la decimoquinta vez que el magazine utiliza al magnate republicano para abrir su edición.

Trump desnudo, por Barry Blitt./ The New Yorker

Provocativa es, sin dudas, pero intenta reflejar más que nada el escándalo que ha levantado la presunta relación del presidente con la actriz porno Stormy Daniels, quien ha advertido que el próximo 25 de marzo dará a conocer "más detalles" sobre su affair con el ocupante de la silla oval en la Casa Blanca.

Este jueves el abogado de la actriz dijo que esta habría recibido amenazas creíbles contra su integridad física, debido a su "interés" en divulgar los detalles de su breve pasado con Trump incluso en una obra de teatro. Analistas incluso lanzan peligrosas "similitudes" con lo sucedido entre Robert Kennedy y Marilyn Monroe.

Blitt ha nombrado la imagen 'El regalo que sigue revolcándose'. "Quería abordar la tormentosa relación del presidente Trump con la prensa', dijo.

Estamos en época de escándalo, tal y como en 1998 Clinton se enredara con la Lewinsky y Art Spiegelman le dedicara una portada; hoy nos regala una The New Yorker.

Clinton enfrenta a la Prensa, según Art Spiegelman. / The New Yorker

Blitt ha dicho que para el dibujo se inspiró en la canción It's Alright, Ma, de Bob Dylan. El tema dice en una de sus estrofas:

But even the president of the United States / Sometimes must have to stand naked (Incluso el presidente de los Estados Unidos debería a veces pararse desnudo).