Escándalo en el Aeropuerto de Miami por retrasos en los vuelos

Gran revuelo, desesperación e inconformidad inundaban el sábado al Aeropuerto Internacional de Miami, donde un grupo de pasajeros enojados protestaron frente al buró de Xtra Airways, por su excesivo retraso en los vuelos.

“Lo peor es que sabían desde el principio que no íbamos a salir en tiempo, y nos engañaron, posponiendo el horario sin dar ninguna explicación, nos hicieron chequear el equipaje y llevamos horas esperando, ahora no puedo tomar otro vuelo porque no tengo mis cosas”, le dijo un cliente a una de las empleadas de la aerolínea.

Uno de los miembros del crew finalmente se excusó en nombre de la aerolínea diciendo que por tercera vez les había fallado un tripulante y así no podían volar.

“Tienen que hablar claro, esto es un país libre”, gritó a viva voz una mujer frente al buró de la aerolínea.

El vuelo, que se suponía saliera a la 1:00pm, y luego a las 2:00pm, se pospuso para las 4:00pm, pero hasta ese momento no se había dado ninguna explicación.

“Eso es lo que pasa cuando escoges una aerolínea de estas, lo barato sale caro”, se escucha decir a una de las afectadas.

Otra persona, en espera del mismo vuelo, publicó en su cuenta de Facebook un video de lo sucedido con el texto: “Ni se les ocurra viajar con la línea aérea esta”, a lo que varias personas responden que “esa es la peor de aquí” y “no se puede viajar en ella porque es peor el remedio que la enfermedad”.

Xtra Airways es una aerolínea charter con sede en Coral Gables, Florida, que realiza fundamentalmente vuelos domésticos y a países contiguos a Estados Unidos.