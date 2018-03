Familia afgana recibe amenazas de muerte por llamar Donald Trump a su hijo 

Un bebé se ha convertido en el centro de una verdadera tormenta, con amenazas de muerte incluidas, en Afganistán. Su delito: llamarse Donald Trump.

Fue su padre, Sayed Asadulá Pooya, un gran admirador de Trump, quien decidió nombrar a su hijo después de leer varios libros del magnate, como How to get rich (Como hacerse rico), según narra la agencia EFE.

Este profesor de 28 años espera que su hijo tenga el mismo éxito en la vida que su fuente de inspiración. El pequeño Donald nació antes de las elecciones que llevaron al Trump original a la Casa Blanca. Pero ello no ha impedido que algunos hayan amenazado de muerte a su padre por ponerle un “nombre infiel” al niño.

“No sabía al principio que los afganos serían tan sensibles a un nombre”, reveló a AFP.

Lo cierto es que la propia familia rompió relaciones con la pareja, que tuvo que mudarse de la provincia de Daikundi a la capital del país, Kabul, en una zona de gran mayoría chiita. Por supuesto, allí la situación no ha mejorado, y tanto Sayed como su esposa han recibido críticas “vulgares e insultantes”. De hecho, todo fue a peor desde que alguien decidió publicar en Facebook la foto y el documento de identidad del chico.

“Cuando salgo de casa me siento intimidado”, acusa el hombre.

A pesar de la tormenta que ha supuesto la llegada al mundo del nuevo Trump, la decisión de sus padres es totalmente legítima. Así lo confirmó Rohulá Ahmadzai, funcionario de la Oficina de Registro Civil de Kabul, quien explicó que los nombres no islámicos son perfectamente legales.

Mientras los ánimos continúan caldeados, Donald Trump vive feliz en un pequeño cuarto con baño exterior, en un barrio con calles sin asfaltar, y juega con sus hermanos Fátima y Karim, de nueve y ocho años respectivamente.

“No voy a reconsiderar” su nombre, ha dicho su padre, quien afirma que su vástago sonríe cuando ve las fotos de las fotos del multimillonario presidente de Estados Unidos.