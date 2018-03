Emotivas palabras de la cubana que sobrevivió al derrumbe: el puente de FIU cayó encima de su carro

Apenas unos centímetros separaron a Katrina Collazo de la vida y de la muerte la pasada semana cuando se derrumbó el puente de FIU que conectaba la Universidad con la ciudad de Sweetwater, en Miami.

Esperaba un cambio de luz en el semáforo cuando la estructura de más de 950 toneladas se vino abajo y cayó sobre la parte trasera de su carro.

El violento impacto levantó a Katrina de su asiento, y el golpe que sufrió fue tan fuerte que la joven no tenía la más mínima idea de lo que había ocurrido. La imagen de su auto, prensado de la mitad hacia atrás, aún circula por Internet.

“Hay momentos que me pregunto por qué yo. Dios, ¿por qué yo? No sé por qué Alexa no se salvó, no sé por qué tantos otros no se salvaron”, se preguntó mientras comparecía llorosa en una iglesia de Miami este fin de semana.

“Fui una de las sobrevivientes del derrumbe en el cual mi carro fue sembrado a solo pulgadas de donde yo estaba sentada”, expresó.

Otras seis personas no corrieron igual suerte. Como consecuencia del derrumbe perdieron la vida Brandon Brownfield (39 años), Alexa Durán (18), Navarro Brown (37), Oswald González (57), Alberto Arias (54) y Rolando Fraga Hernández (60 años).