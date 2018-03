Mark Zuckerberg asume su culpa en la filtración de datos de Facebook

Mark Zuckerberg, fundador y presidente ejecutivo de Facebook, ha decidido romper el silencio en relación al escándalo que desde hace varios días enfrenta su compañía por la filtración de datos de las cuentas de sus clientes.

"Tenemos la responsabilidad de proteger tus datos y, si no podemos, entonces no merecemos servirte", escribió Zuckerberg en su perfil de Facebook.

"He estado trabajando para comprender exactamente qué ocurrió y cómo asegurarme de que esto no vuelva a pasar...Comencé Facebook y, al final, soy responsable de lo que sucede en nuestra plataforma", dijo.

El pasado fin de semana salió a la luz que una empresa de datos vinculadas a la campaña electoral de Donald Trump, Cambridge Analytica, habría accedido a los perfiles de unos 50 millones de usuarios de Facebook sin el consentimiento de los mismos. La información sería utilizada a favor de la campaña del actual presidente de EE.UU.

“Hemos estado trabajando para comprender exactamente qué sucedió y cómo asegurarnos de que esto no vuelva a suceder. La buena noticia es que las acciones más importantes para evitarlo las hemos venido tomando desde hace años”. Pero también –reconoció- “cometimos errores y hay más por hacer”.

Zuckerberg detalló, en una línea de tiempo, las acciones de su empresa y explicó que haría de todo para evitar que esto volviera a ocurrir.

Supuestamente los datos que utilizó Cambridge Analytica habían sido facilitados a un profesor con fines investigativos. Estos fueron filtrados y con ello, violentados los derechos de la empresa.

La polémica hizo que las acciones de la compañía cayeran casi 50 mil millones de dólares. Muchos usuarios, políticos y empresarios exigieron a Zuckerberg que testificara al respecto. Desde comienzos de esta semana también se hizo popular la campaña “delete Facebook” (borra Facebook), en la que ha participado Brian Acton, cofundador de WhatsApp, adquirida por Zuckerberg en 2014 por 19 mil millones de dólares.

“La semana pasada, aprendimos de The Guardian, The New York Times y Channel 4 que Cambridge Analytica puede no haber eliminado los datos como lo habían certificado. Inmediatamente les prohibimos que usen cualquiera de nuestros servicios. Cambridge Analytica afirma que ya ha eliminado los datos y aceptó una auditoría forense realizada por una empresa que contratamos para confirmarlo”, explicó.

Entre las acciones que dijo que tomaría para evitar situaciones como estas señaló que la plataforma restringiría aún más el acceso de los desarrolladores a los datos de los usuarios y promovería una herramienta, ya existente, que ayuda a revocar los permisos de las aplicaciones que acceden a la información de los usuarios.

Zuckerberg detalló las tres medidas fundamentales que tomará y aseguró que en los próximos días anunciarán nuevas. Estas serían:

1-“En primer lugar, investigaremos todas las aplicaciones que tenían acceso a grandes cantidades de información antes de cambiar nuestra plataforma para reducir drásticamente el acceso a los datos en 2014, y realizaremos una auditoría completa de cualquier aplicación con actividad sospechosa. Prohibiremos a cualquier desarrollador de nuestra plataforma que no acepte una auditoría exhaustiva. Y si encontramos desarrolladores que hicieron mal uso de la información de identificación personal, los prohibiremos y le diremos a todos los afectados por esas aplicaciones”.

2-“En segundo lugar, restringiremos aún más el acceso a los datos de los desarrolladores para evitar otros tipos de abuso. Por ejemplo, eliminaremos el acceso de los desarrolladores a sus datos si no ha utilizado su aplicación en 3 meses. Reduciremos la información que le proporcione a una aplicación cuando inicie sesión, solo a su nombre, foto de perfil y dirección de correo electrónico. Exigiremos a los desarrolladores que no solo obtengan aprobación sino que también firmen un contrato para solicitar el acceso de todos a sus publicaciones u otros datos privados”.

3-“En tercer lugar, queremos asegurarnos de que entiendas qué aplicaciones permitiste para acceder a tus datos. En el próximo mes, les mostraremos a todos una herramienta en la parte superior de su News Feed con las aplicaciones que han usado y una manera fácil de revocar los permisos de esas aplicaciones para sus datos. Ya tenemos una herramienta para hacer esto en su configuración de privacidad, y ahora pondremos esta herramienta en la parte superior de su News Feed para asegurarnos de que todos lo vean”.