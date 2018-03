Canción de Gloria Estefan y Miami Sound Machine ingresa a la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos

Uno de los temas de culto en las discotecas de Estados Unidos y Latinoamérica durante los años 80´, la canción "Rhythm is Gonna Get You", interpretada por Gloria Stefan y la banda de Miami Sound Machine, ha sido seleccionada para integrar la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, en un hecho que sin dudas reverencia, solidifica y homenajea la música latina como exponente máximo dentro de la cultura en los Estados Unidos.

Este miércoles, a través de un comunicado, Stefan dijo que con el tema "se propuso crear una fusión de ritmos que reflejara las culturas musicales de nuestra Cuba natal y nuestro país de adopción, Estados Unidos". Y vaya si lo logró, es una de sus canciones más amadas por el público.

Más que una canción, "Rhythm is Gonna Get You" es símbolo de una época de ritmos y mezclas, "adobadas" sin dudas con la influencia que en la música de Miami provocó el éxodo del Mariel en los años 80.

No ad for you

Ese "vuelco a las raíces" de Stefan y la Banda MSM, esa renovación musical causada a nivel internacional, ahora es patrimonio de todo un país. Signo identitario de una época musical que - los críticos así lo señalan - es de las más importantes del pasado siglo.

"Por lo tanto, es un galardón de especial importancia para nosotros que sea honrado como una parte importante del legado creativo de este gran país con su incorporación al Registro Nacional de Grabación", dijo Stefan en el comunicado.

En el documento emitido por la Biblioteca del Congreso se señala que "Rhythm is Gonna Get You", es, incluso en nuestros días, una canción "profundamente emblemática de la década de 1980: divertida, estimulante y, a su manera, un poco rebelde".