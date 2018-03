Chyno pregunta a sus seguidores si debe hacerse más tatuajes

El cantante venezolano Chyno Miranda ha preguntado a sus más de cinco millones de seguidores en Instagram si debe hacerse más tatuajes.

Con una imagen desde un baño, con el torso completamente desnudo y una toalla anudada por la cintura, el intérprete no solo ha abierto el debate sino que ha dejado a más de uno suspirando por su tonificado abdomen.

“Tengo uno en la pierna, uno en la espalda y otro en el brazo” aseguró junto a la instantánea.

Las respuestas, junto con los elogios no se hicieron esperar, aunque la mayor parte aconsejó al cantante que dejara su cuerpo sin más dibujos.

Tampoco faltaron los comentarios jocosos yo atrevidos y otros originales como el de una chica que le recomienda “Mejor ten hijos con tu esposa. Esos sí dejan marcas hermosas he imborrables de por vida en el alma y el corazón”.

De las respuestas a su pregunta quizás al cantante no le quede muy claro si debe continuar llenado de imágenes su cuerpo o no, pero sí no deben haberle quedado dudas de que sus seguidores admiran no solo su trayectoria musical sino su trabajado cuerpo.

Tras separarse de Nacho en el año 2017, con el que había formado agrupación y carrera por más de una décadas, Chyno lanzó su carrera en solitario.

En su nueva etapa como solista ha estrenado ya algunos sencillos como Quédate conmigo, junto a Gente de Zona y Wisin, Como en las Vegascon Olga Tañón y Vamo a la calle junto a su coterráneo Carlos Baute.

Un nuevo proyecto junto al colombiano J Balvin verá próximamente la luz, según ha adelantado el propio Chyno en su cuenta de Instagram.