Polémica: ¿Qué le ha pasado a Alejandro Sanz con Maluma y J Balvin?

Muchos han sido los altercados y enfados públicos que hemos vivido a lo largo de los años entre estrellas de la música, pero lo que nunca imaginábamos es que los nuevos protagonistas de una nueva 'tensión musical' serían nada más y nada menos que Alejandro Sanz y Maluma.

Todo comienza con un vídeo que fue compartido hace unas semanas por el colombiano en su sección de stories de Instagram y que ha motivado una respuesta del cantautor español.

En el material aparece el “Pretty Boy” junto al vocalista del grupo Piso 21, el también colombiano Juan David Castaño, quien canta uno de los temas más famosos de Sanz, Mi soledad y yo.

Sin embargo, la 'difícil' interpretación de Castaño del romántico tema, hizo que ambos artistas terminaran llorando de la risa mientras decían la letra de la canción.

No obstante, parece ser que la improvisada actuación de Maluma y “Llane” (apodo por el que también se le conoce a Castaño) no ha sido muy bien tomada por el intérprete de Corazón partío, quien ha publicado una fotografía con un texto en el que además de pedir respeto y compañerismo, ha abierto las puertas a la polémica virtual.

"Mi querido @jbalvin mira lo que me encontré.. jajaja parece te debo una disculpa... no me acordaba de mi pasado y @maluma hermano... vi tu videíto... jajaja no te rías de tu amigo (el chaval de pelo largo) porque no pueda cantar “Mi Soledad Y Yo” el lo intenta pero está un poquito alta de tono para el. Aún así gracias por el homenaje.. me emocionó veros cantando una canción mía... esa es de hace 25 años... y ahí está.. increíble no? y de corazón te deseo que ojalá dentro de 25 años un compañero exitoso del momento cuelgue un vídeo cantando una canción tuya y te sientas tan agradecido a la vida como yo. Un abrazo y viva el #respeto y el #compañerismo #música", escribió el español en Instagram,

En cuanto a la parte en que menciona a J Balvin y Sanz le pide disculpas, se debe a un pequeño intercambio de palabras que tuvieron los dos cantantes durante su paso como jurado por el programa La Voz México, un tenso momento en que los dos pusieron a juicio sus talentos musicales: