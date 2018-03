Le amputan una pierna al chofer del ómnibus Transtur accidentado en Sancti Spíritus

“Yo no vi el camión hasta que me fue para arriba”, relató el chofer del ómnibus Transtur involucrado en el aparatoso accidente que acabó con la vida de una persona y dejó 27 heridos el pasado lunes en Cabaiguán, Sancti Spíritus.

“Lo único que vi fue una luz inmensa que venía para arriba de mí”, contó José Damián Hernández Fonte a la prensa local, desde la sala de Ortopedia del Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos donde se encuentra ingresado.

Hernández Fonte, que ha perdido parte de su pierna izquierda después de que quedó atrapada bajo la palanca de cambio al momento del impacto, dijo que por mucho que trató de desviar el curso del vehículo, “no dio tiempo a zafarme del camión”.

“En el poco tiempo que tuve no pensé más nada que en separar la guagua lo más posible del camión sin dejar de tener en cuenta que cualquier decisión que hubiese podido tomar hubiese podido poner en peligro la vida de mis compañeros”.

El conductor agradece hoy la acción de Leonel, un cirujano que se quedó a su lado para ponerle una toalla en la cabeza e intentar contener la sangre. “Me prestó los primeros auxilios, llamó enseguida a las ambulancias y a los bomberos, me hizo el torniquete en la pierna con mi corbata, porque yo estaba atrapado”.

Radio Cabaiguán

“Vi el pie desbaratado y no hubiera querido ver eso. Había botado mucha sangre y llegó el momento en que lo único que tenía era mucho, mucho frío. Temblaba y temblaba. Lograron sacar el asiento, pero no podían sacarme a mí”, narró.

Afortunadamente, los rescatistas arribaron al lugar con una bomba hidráulica y, aunque fallaron los intentos de sacarlo por la puerta, lograron hacerlo por la ventanilla.

“Todo fue muy rápido. Me hicieron la pleurotomía, la tomografía, me entraron al salón… No me he podido quejar, los médicos me han dado mucha confianza y no tengo cómo agradecerle a Sancti Spíritus, al Hospital y a mis compañeros y a los de la Empresa Eléctrica que han tenido una atención como si fuera parte de su familia”.

A Hernández, que cumple 46 años el próximo lunes, no le han faltado palabras de aliento por parte de sus compañeros de trabajo y familiares. “Me dicen que voy a poder volver a manejar; pero es muy poco tiempo, esa impresión no puedo quitarla de mi cabeza”.

“Lo primero es que tengo vida y que puedo disfrutarla con mi familia”, sentenció.

El camión que impactó contra el ómnibus Transtur en la madrugada del 19 de marzo pertenecía a la Base de Talleres de la Empresa de Construcción y Montaje de Sancti Spíritus.

El siniestro, que tuvo lugar frente al Hospital Psiquiátrico Provincial de Cabaiguán, segó la vida de Carlos Portales Rodríguez, de 54 años, quien se encontraba conduciendo el referido vehículo.

Según registros de Escambray, Sancti Spíritus figura entre las tres provincias cubanas que elevaron la cifra de accidentes del tránsito en 2017.

Durante ese lustro, en la provincia se produjeron 119 accidentes más que en 2016, se elevó en 37 el número de lesionados y hubo tres fallecidos por encima.