Conoce a la cubana Sinuhé Estrabao, madre de Camila Cabello

La arquitecta cubana Sinuhé Estrabao dio a luz a su primogénita Karla Camila en La Habana el 3 de marzo del año 1997, una niña fruto del amor que compartía con su esposo, el mexicano Alejandro Cabello.

Poco después, inscribió a su pequeña en el registro del poblado costero de Cojímar, 7 km al este de la capital.

En aquel entonces, Sinu se encontraba en la flor de su juventud, con solo 29 años de edad, y estaba convencida de que su futuro no compaginaba con vivir en una isla que atravesaba una de sus peores crisis económicas.

Todavía la joven arquitecta no se imaginaba que las lágrimas de emoción que se le escaparían años más tarde impulsarían la carrera de una de las artistas emergentes más cotizadas del mundo.

Sinuhe, ahora de 49 años, sentía entonces que sus posibilidades de éxito eran limitadas si permanecía en la nación caribeña. "No quería eso para mi hija. Quería que tuviera oportunidades", dijo en una entrevista reciente para el portal Glamour.

Con solo cinco años de edad, Camila voló junto a su madre a Ciudad de México con la intención de cruzar la frontera con Estados Unidos y acogerse a los beneficios del gobierno norteamericano para los nacionales de Cuba.

El padre no recibió la visa para viajar a los EE.UU., por lo que ambas se aventuraron solas a cruzar la frontera, llevando únicamente una mochila con sus pertenencias. Cuando finalmente llegaron a un centro de inmigración fronterizo, Sinu y su pequeña fueron retenidas unas 22 horas antes de que le permitieran cruzar al otro lado.

Sinuhé se mudó a Miami, donde un querido amigo de la familia le dio cobijo durante dos meses hasta que consiguió un trabajo en el departamento de calzado de una tienda Marshall.

Allí la cubana se centró en conseguir que Camila destacara en los estudios para que obtuviera una beca universitaria. Paralelamente, impulsó su profesión y alcanzó un título como contratista general.

Tras una espera de meses, el padre de Camila pudo reunirse con su familia luego de cruzar como indocumentado el mismísimo río Bravo, en la frontera con México. Poco después, la pareja pudo cumplir el sueño de crear una empresa de construcción.

Nadie podría haber predicho cuán acertada fue la visión de Sinu. Camila sobresalió inmediatamente en su escuela en Miami y audicionó en noveno grado para The X Factor, lo que lanzó su carrera musical con la popular banda Fifth Harmony.

La influencia de Sinu estuvo siempre presente en la obra de Camila. En el proceso que llevó a su primera incursión en solitario, 'The Hurting. The Healing. The Living', la artista se sentía tan deprimida y tímida que no se animaba a mostrarle a nadie sus creaciones.

Pasó casi medio año antes de que la joven intérprete se sintiera con fuerzas suficientes para mostrarle a su madre uno de esos temas que eventualmente se convertiría en su primer sencillo como solista, 'Crying in the Club'.

Ni ella ni su madre podrán olvidar nunca el momento en que escucharon juntas el tema, que consiguió emocionar hasta las lágrimas a Sinuhé.

La conmoción de la cubana marcó un antes y un después en la carrera de Camila. A partir de ahí, ambas han seguido trabajando como un equipo al que se unió su segunda hija, la pequeña Sofía Cabello.