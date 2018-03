Messi no jugará hoy ante España por molestias musculares

Una cosa había anunciado Messi... pero otra dispuso Sampaoli. El técnico de la selección argentina ha decidido que La Pulga no jugará el amistoso que la albiceleste sostendrá hoy versus España en el Estadio Wanda Metropolitano de Madrid.

Según reportó ESPN Digital, la razón son las mismas molestias en los isquiotibiales que dejaron en la banca al mejor jugador del mundo en el reciente partido contra Italia, ganado por los sudamericanos dos goles a cero. De manera que, pese al deseo confeso de Messi, la fanaticada se quedará con hambre de sus regates y golazos, porque la prioridad del equipo es no exponerlo a males mayores a escasos meses del Mundial de Rusia.

“Si Messi no está al 100 por ciento, no hay que arriesgarlo. Tenemos un objetivo en común que es Rusia, ¿para qué arriesgar? Me parece que no es necesario, si él no está bien, no es conveniente que juegue”, declaró a ‘Sportia’ el presidente de la Asociación de Futbol de Argentina, Claudio Tapia.

Tras el entrenamiento del lunes, Sampaoli había dicho que su jugador estaba en condiciones de salir al campo frente a España. Sin embargo, siempre dejó abierta una ventana a la posibilidad de alguna recaída.

“Salvo que pase lo mismo, un proceso inflamatorio después del entrenamiento, no creo que tenga ningún impedimento para jugar mañana (martes)”, apuntó entonces el DT. Pero luego regresaro las molestias.

Lo cierto es que Messi deberá reencontrar su forma óptima muy pronto, toda vez que en el inminente abril le esperan varios choques ligueros, la final de la Copa del Rey ante el Sevilla y los cuartos de final de Champions League con la Roma en la trinchera opuesta.